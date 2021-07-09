Общественники наполнили народную программу ЕР предложениями по поддержке семей

Партия “Единая Россия” внесет в народную программу инициативы по поддержке семей с детьми, предложенные представителями общественных организаций и экспертами.

Издание nashgorod.ru сообщает, что в рамках проведения стратегической сессии “Народная программа “Единой России” - семьям с детьми” эксперты и общественники предложили увеличить ежемесячные пособия, отменить для многодетных семей НДФЛ и расширить программу материнского капитала. Сессия состоялась 8 июля с участием представителей некоммерческих организаций, экспертов и депутатов.

В обсуждении принимала участие детский омбудсмен Анна Кузнецова, которая подчеркнула важность предоставления поддержки разным категориям семей. По ее мнению, новыми мерами поддержки могли бы стать повышение размера выплат по уходу за ребенком до ста процентов заработной платы (сейчас пособие сорок процентов), продление отпуска по уходу за ребенком до трех лет, предоставление налоговых льгот предприятиям, которые помогают молодым семьям решить проблемы с жильем, а также меры поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками.

Также Кузнецова считает, что при получении мер поддержки принципиально важным является принцип одного окна. По ее словам, родители должны посвящать время воспитанию детей, а не поиску информации, куда и кому обратиться за получением положенных выплат.

В свою очередь, Елизавета Золотухина, популярный блогер по вопросам воспитания детей, предложила расширить программу поддержки семей с детьми от полутора до трех лет. Сейчас ее имеют право получать родители, доход которых не превышает двух МРОТ.

Также в рамках обсуждения от участников поступило предложение расширить возможности использования маткапитала. К примеру, инициаторы предложили дать возможность использовать материнский капитал для оплаты детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями, установки газового оборудования, оплаты противопожарной сигнализации, покупки автомобиля. При этом необходимо отменить трехлетний запрет на направление этих средств на улучшение жилищных условий.

Также в рамках сессии участники обсудили меры по укреплению здоровья мужчин, программу трудоустройства подростков, создание многофункциональных центров поддержки семей с детьми, а также отмену НДФЛ для семей с четырьмя и более детьми.

По сообщению на сайте ER.ru, председатель партии Дмитрий Медведев призвал россиян принять активное участие в создании народной программы партии. По его словам, в ней должны отражаться все актуальные проблемы современной жизни россиян в регионах и их решения.

Региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Саратовской области Алла Фетисова напомнила, что в Саратовской области получателями мер социальной поддержки являются больше ста тысяч семей с детьми.

«В прошлом году в целях поддержки семей с детьми было направлено свыше 10 млрд рублей, в этом году сумма увеличилась и превышает 11,25 млрд рублей. В Саратовской области принимаются социально важные законы, направленные на поддержку семей с детьми, например, семьи, в которых воспитываются дети с целиакией, теперь получают ежемесячную материальную поддержку, а в марте вновь был продлен беззаявительный порядок выплаты пособия на ребенка до 16 лет. Мы находимся на постоянной связи с семьями области, обсуждаем возникающие у них вопросы и всегда стараемся оперативно реагировать на все изменения», – сказала она.