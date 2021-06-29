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Общество29 июня 2021 22:44

Электрики, газовики и спасатели борются с последствиями урагана в Саратовской области

Губернатор раздал поручения
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поставил задачи по устранению последствий урагана, прошедшего по региону сегодня, 29 июня.

Председателю правительства области Роману Бусаргину поручили взять на личный контроль ситуацию в Аткарском, Ершовском и Федоровском районах. Зампред Александр Соловьев отправится в наиболее пострадавший Аткарский район.

- Главам муниципалитетов поставлена задача встретиться с жителями населенных пунктов, совершить подворовый обход, организовать работу всех оперативных служб. По данным на 21:00 среди жителей пострадавших нет, - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

После урагана в двух селах Аткарского района, Большой Екатериновке и Умете, без кровли остались несколько зданий. Повреждены линии электропередачи и газовые сети. Над устранением последствий работают бригады электриков, газовиков и сотрудники службы спасения.

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