Трагедия на воде в Саратовской области: мужчина спас двоих детей и погиб, нырнув за третьим

В реке в Саратовской области погибли два человека Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Новоузенском районе Саратовской области случилась трагедия на воде — погибла 14-летняя девочка и спасавший ее 33-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете, вечером 27 июня несколько семей на двух машинах приехали на реку Большой Узень в километре от 1-го отделения Алгайского совхоза, чтобы отдохнуть.

По словам очевидцев, все взрослые были трезвы, начали разбирать вещи, а трое детишек пошли купаться.

Однако в миг все изменилось — течение на реке оказалось слишком сильным, и ребят начало уносить потоком воды. Спасать их бросился 33-летний мужчина из компании. Он направил к берегу одного ребенка, еще одной девочке помог выбраться к мелководью и нырнул за 14-летней, но не смог ее вытащить и тоже утонул.

Компания приехала отдыхать на реку, но пикник обернулся трагедией Фото: СУ СКР по Саратовской области

Тело подростка извлекли отдыхающие, а вот поиски мужчины продолжались дольше — до двух часов ночи. Для этого привлекли даже водолазов областной службы спасения.

Следователи организовали доследственную проверку по факту гибели на воде двух человек.

- Проводится осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — отметили в СКР.

Напомним, в выходные была сильная жара. По словам замруководителя областного Гидрометцентра Светланы Цветайло, температура превышала норму на 5–9 градусов. Многие граждане пошли к водоемам. Не обошлось и без жертв. За два дня в реках и прудах нашли тела семи человек. Напомним, столько же человек утонули с 2 по 15 июня. А с начала года по 2 июня в водоемах погибли 22 человека.

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