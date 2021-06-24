Непривитые саратовцы не смогут поехать в Краснодарский край

Непривитым саратовцам не удастся отдохнуть в Краснодарском крае
Фото: Дарья Васенина
Сегодня, 24 июня, руководство Краснодарского края приняло решение о недопуске в регион непривитых граждан.
С 1 июля вступит в силу обязательная проверка ПЦР-тестов на коронавирус или справки о прививке у заселяющихся в гостиницы и пансионаты.
С 1 августа в регион смогут въехать только привитые россияне.
Напомним, на сегодняшний день в Саратовской области привились от коронавируса 327 314 человек. 251 912 жителей региона сделали оба укола.
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