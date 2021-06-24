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Общество24 июня 2021 14:00

Непривитые саратовцы не смогут поехать в Краснодарский край

С 1 июля начнется обязательная проверка тестов для заселяющихся в гостиницы и пансионаты
Дарья Васенина
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Непривитым саратовцам не удастся отдохнуть в Краснодарском крае

Непривитым саратовцам не удастся отдохнуть в Краснодарском крае

Фото: Дарья Васенина

Сегодня, 24 июня, руководство Краснодарского края приняло решение о недопуске в регион непривитых граждан.

С 1 июля вступит в силу обязательная проверка ПЦР-тестов на коронавирус или справки о прививке у заселяющихся в гостиницы и пансионаты.

С 1 августа в регион смогут въехать только привитые россияне.

Напомним, на сегодняшний день в Саратовской области привились от коронавируса 327 314 человек. 251 912 жителей региона сделали оба укола.

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