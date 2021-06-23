Юные футболисты школы «Сокол» получили новую экипировку благодаря нацпроекту

Футболисты школы «Сокол» получили новую форму. Фото областного Минспорта

Юные футболисты саратовской спортшколы «Сокол» получили новую экипировку и инвентарь благодаря национальному проекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве молодежной политики и спорта, в 2020 году благодаря успехам саратовских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях Министерство спорта России приняло решение увеличить с 10 до 17 количество базовых для региона видов спорта, в число которых вошел футбол. Уже в этом году областная спортшкола по футболу «Сокол» стала одним из участников национального проекта.

В 2020 году саратовские спортсмены показали успехи на соревнованиях. Фото областного Минспорта

- Закупили не только мячи и сумки для надлежащего хранения инвентаря. В этом году нам удалось обновить форму для юных футболистов. Выбрали самую лучшую, соответствующую федеральным стандартам, — рассказал директор школы Андрей Потапов.

Также для игроков на поле и вратарей купили профессиональные бутсы.

Общая сумма закупок составила около 3 млн рублей.

Закупили мячи благодаря нацпроекту. Фото областного Минспорта

Еще несколько саратовских спортшкол получат адресную поддержку: СШОР «Надежда Губернии», СШОР по гребному спорту, СШОР по гребле на байдарках и каноэ, СШОР «Олимпийские ракетки», СШОР по дзюдо «Сокол», СШОР по спортивным единоборствам имени С. Р. Ахмерова, СШОР по боксу, СШОР по хоккею «Кристалл».

Напомним, также в рамках нацпроекта «Демография» ранее закупили инвентарь для саратовских боксеров, а в 2020 году — ринг.

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