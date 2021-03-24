По нацпроекту для саратовских боксеров закупают инвентарь

ЭДля саратовских боксеров в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, закупается инвентарь.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве молодежной политики и спорта, об этом разговаривали на встрече министра Александра Абросимова и директора спортивной школы олимпийского резерва по боксу Бориса Королева.

- В этом году благодаря проекту будем строить новые спортивные объекты и реконструировать действующие, устанавливать спортивные площадки и уличные комплексы, а также продолжим обновлять материально-техническую базу спортшкол, — сказал министр.

Боксеры получат секундомеры, гантели, гимнастические лавки, матч, мячи и другое. Оборудование поступит во все 11 залов.

В том году, по словам директора Бориса Королева, приобрели новый ринг и форму, а также в некоторых залах обновили боксерские мешки.

Сейчас в школе занимаются 500 спортсменов.