Территория новых парков и спортивных зон

Фото: Министерство строительства Саратовской области

Масштабное обновление общественных пространств подошло к финалу сразу в нескольких районах. Работы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который с этого года является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни» (инициирован Президентом Владимиром Путиным), полностью завершены в 16 муниципалитетах области.

В этом сезоне строители и ландшафтные дизайнеры преобразили десятки парков, скверов и дворовых территорий. Помимо стандартных детских городков и зон отдыха, особое внимание уделялось созданию инфраструктуры для здорового образа жизни и сохранению исторической памяти — устанавливались новые спортивные площадки и мемориалы Героям СВО и Великой Отечественной войны.

Красноармейск: спорт в центре города

Ярким примером реализации программы стал Красноармейск. Здесь была полностью реконструирована спортивная площадка в городском парке культуры и отдыха. Теперь жителям доступны: современное покрытие и оборудование для командных игр (волейбол и гандбол); функциональная воркаут-зона с турниками и брусьями; комплекс уличных тренажеров для силовых тренировок на свежем воздухе.

Благодаря этому парк превратился из простого места для прогулок в полноценный центр притяжения для молодежи и семей с детьми.

Голос жителей — главный ориентир

Как подчеркнул первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев, успех программы напрямую зависит от инициативы самих граждан: «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который инициировал наш Президент Владимир Путин. Сами жители выбирают, какие территории в их городе или поселке должны быть благоустроены в первоочередном порядке. Именно этот механизм прямого участия позволяет нам попадать точно в запрос людей».

Цифры и масштабы

Программа благоустройства набирает обороты по всей стране. По данным вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, только за первое полугодие 2025 года в России было обновлено почти 600 территорий. Всего же с начала прошлого года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже приведено в порядок более 8,5 тысячи пространств, из которых порядка 6,4 тысячи — общественные территории (парки и скверы) и свыше 2,1 тысячи — дворовые площадки.

На создание комфортной городской среды в текущем году выделено 25 миллиардов рублей. К 2030 году планируется благоустроить не менее 30 тысяч общественных территорий по всей России.

Обновленные локации уже открыты для посещения. Власти напоминают, что прием предложений от жителей на следующий год стартует уже этой осенью.