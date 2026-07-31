Уик-энд с "Комсомольской правдой в Саратове": куда сходить, чтобы не скучать

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Собрали для вас главные события — от экскурсий и выставок до фестивалей и бесплатных кинопоказов на набережной.

Пятница, 31 июля

• Пешеходная экскурсия «История Набережной Космонавтов» от центра Столыпина. Сбор у памятника Петру Первому в 18:00. Экскурсовод — Дмитрий Эйрих. Бесплатно, без записи.

• Экскурсия «Сталинский ампир». Сбор у дома на ул. Волжская, 34 в 18:00. Экскурсовод — Светлана Герасимова. Бесплатно, без записи.

• Лекция «Репин. Близкие отношения» в Радищевском музее (ул. Радищева, 39) в 18:00. Вход по билету на выставку.

• Вечеринка в Затоне с диджеем samme. Волга матушка х Redbus coffee (Б. Затонская, 551), 19:00–23:00. Вход свободный.

• Бесплатный кинопоказ в летнем кинотеатре на Новой набережной в 19:00 — фильм «Не могу сказать "Прощай"» (12+). Бесплатно.

Суббота, 1 августа

• Экскурсия «Саратовские художники на Воскресенском кладбище» от историко-архивного отдела епархии. Бесплатно.

• Беговой день на ипподроме в Энгельсе (ул. Ипподромная, 12а) в 11:00. Вход свободный.

• Фестиваль добрых дел в ТРЦ «Тау Галерея» (2 этаж, Центральный атриум) с 13:00 до 16:00. Выставка животных, сбор вторсырья, книгообмен, мастер-классы. Вход свободный.

• Футбольный матч ФК «Искра» (Энгельс) — СШОР «Сокол» (Саратов) в 14:00 на городском стадионе (ул. Нестерова, 122а). Вход свободный.

• Бесплатные кинопоказы в летнем кинотеатре: в 17:00 — «Фиксики против кработов» (6+), в 19:00 — «Усатый нянь» (0+). Бесплатно.

• Фестиваль шашлыка на Новой набережной у летнего кинотеатра. Старт в 11:00, кулинарный конкурс с 18:00. Мангалы и инвентарь предоставляются. Вход и участие бесплатные.

• Литературно-музыкальный вечер «До встречи в "Липках"…» в саду «Липки» (читальный зал) в 16:00. Открытый микрофон. Вход свободный.

Воскресенье, 2 августа

• Бесплатные кинопоказы в летнем кинотеатре: в 17:00 — «Черепашки» (0+), в 19:00 — «Остров исправления» (12+). Бесплатно.

• Прогулка с собаками в приюте «Верный друг» в 13:00–14:00 и 14:00–15:00. Запись по ссылке в комментариях. Нужна одежда, вода, лакомства.

Музеи и выставки (весь уик-энд)

• Выставка «Следы сражений: Артефакты СВО» в Музее истории СВО (ул. Московская, 94). До 23 октября. Инсталляция «Когда металл заговорил». Вход бесплатный.

• Выставка «Картина Репина "Не ждали"» в Радищевском музее (ул. Радищева, 39). До 16 августа. Вход по билету в музей.

• Саратовский областной музей краеведения (ул. Лермонтова, 34). Экспресс-выставка «О чём молчат вещи», постоянные экспозиции («Дорога в космос», «Город и люди»). График: 31 июля и 2 августа — с 10:00 до 18:00, 1 августа — с 10:00 до 19:00. Для льготных категорий вход бесплатный, для остальных — платно. Полностью бесплатно для школьников и студентов — во вторник 4 августа.

• Энгельсский краеведческий музей (ул. Горького, 4). Выставка и экскурсия «Покорение космоса». Вход по билету.