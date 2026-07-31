Сладкая стратегия

Фото: Минсельхоз Саратовской области

Власти региона взяли под личный контроль судьбу одного из старейших брендов саратовской пищевой промышленности. Зампред правительства области, министр сельского хозяйства Василий Котов посетил Саратовскую кондитерскую фабрику (основанную в 1930 году), чтобы на месте оценить потенциал предприятия и обсудить его будущее.

От «Красного Бархата» до эксклюзивной вишни

Сегодня фабрика выпускает широкий ассортимент продукции: от помадных конфет и вафельных рулетиков до различных видов крекера. Однако визитной карточкой предприятия остается уникальный продукт — конфеты «Вишня в шоколаде». Это единственная линия в стране, где используется живая ягода, что делает вкус по-настоящему аутентичным.

Предприятие не стоит на месте. Помимо уверенного присутствия в российских регионах, растут поставки в Таджикистан, Армению, Белоруссию и Китай. Уже налажен выпуск вафель со вкусом знаменитого торта «Красный Бархат», а к новогодним праздникам готовится запуск новой линейки шоколадных конфет. Идет активная модернизация — закупаются новые формы для отливки, разрабатываются свежие рецептуры начинок.

Планы претворяются в жизнь

По итогам визита было принято стратегическое решение: разработать подробную «Дорожную карту» развития фабрики. Этот документ должен систематизировать работу по ключевым направлениям: решение проблемы дефицита технических специалистов, расширение полочного пространства в крупных федеральных торговых сетях, продолжение технического перевооружения цехов. «Давайте продолжать совместную работу, чтобы ваша продукция была в тренде и чтобы она конкурировала», — поставил задачу Василий Котов.

Эксперты отмечают, что поддержка таких предприятий важна не только для экономики, но и для сохранения вкусов поколений. Сочетание векового опыта («живой» вишни) и современных трендов («Красный Бархат») дает саратовскому шоколаду отличный шанс закрепиться на федеральном уровне.