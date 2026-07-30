Кофе вместо штрафа

Водителей останавливали не для проверки документов, а чтобы подарить несколько минут передышки и поговорить о безопасности. Автолюбителям объясняли, насколько опасно утомление за рулём: усталость снижает концентрацию и замедляет реакцию, а это нередко становится причиной серьёзных аварий. Специалисты советовали планировать маршрут заранее и делать регулярные остановки для отдыха.
В акции приняли участие водители из разных регионов страны. Многие отметили, что такой формат профилактики очень кстати: короткая пауза помогает отвлечься от монотонной дороги и собраться с силами. Некоторые автомобилисты даже предложили сделать «кофе паузы» традиционной практикой на оживлённых трассах.
В Госавтоинспекции подчёркивают: безопасность на дороге важнее спешки. Даже 15–20 минут отдыха способны заметно снизить риски в пути.