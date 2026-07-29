«Братский» обман?

Фото: Братья Акимовы

В «Комсомольскую правду» в Саратове» обратились наши читатели, рассказавшие о драматической ситуации, сложившейся в одном из самых крупных и процветающих до недавних пор крестьянско-фермерских хозяйств в Базарно-Карабулакском районе. А причиной конфликта, что решается теперь на судебном уровне, стали разногласия между «бывшими» родственниками (если так допустимо говорить об отношениях близких людей). Но обо всём по порядку.

Семинар на базе КФХ Акимова

КФХ, ставшее причиной раздора, зарегистрировано в селе Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского района. С начала августа 2003 года его возглавлял Александр Акимов. Он был настоящим хозяином - дела на полях и фермах шли очень хорошо, хозяйство приносило немалую прибыль. Но случилось несчастье - 29 июня 2017 года Александр Васильевич скончался.

На тот момент в КФХ «Акимов А. В.» насчитывалось не менее 14 тысяч гектаров земли, около четырёх с половиной сотен коров дойного стада, три сотни свиней. Имелась сельхозтехника: около 30 единиц комбайнов, тракторов и других агрегатов, не меньше девяти автомобилей. Плюс здания, специализированные строения, механизированные приспособления для обработки земли, производства и обработки посевов и занятий животноводством. Ну и, разумеется, деньги на банковских счетах.

Собственниками были сам глава КФХ Александр Акимов с долей 40 %, его жена Светлана, работавшая в хозяйстве бухгалтером, - её доля составляла 30 % и младший брат главы Юрий Акимов с такой же долей в 30 %. Все, казалось бы, родные и близкие люди, вернее, должны бы быть такими.

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У Александра остались наследники: мать (она через несколько лет скончалась), жена Светлана, их общий сын и ещё двое детей от предыдущих браков.

В день похорон Александра Акимова Юрий поклялся на могиле старшего брата, что никогда не оставит его семью без внимания и всегда будет заботиться о его жене и детях. Прозвучало это громко и пафосно, а вот потом, по словам вдовы Светланы, начались странные вещи. Вот что она об этом рассказала в редакции «Комсомольской правды» в Саратове».

Уже на следующий день после похорон любимого мужа к ней приехал деверь Юрий, только вчера клявшийся в братской любви и в том, что будет исполнять свой долг перед семьёй усопшего. С собой он привёз юриста. Вдвоём они убедили подавленную и потрясенную свалившимся на неё несчастьем молодую женщину сделать главой КФХ его, Юрия Акимова. Они втолковывали Светлане, что промедление смерти подобно: мол, у её покойного мужа Александра большой долг - 60 миллионов рублей, а ведь теперь необходимо срочно проводить уборку урожая, иначе хозяйство совсем завязнет в долгах, так что необходимо срочно решать все насущные вопросы.

Не успевшая прийти в себя после смерти супруга Светлана подписала соглашение, и через месяц, с 28 июля 2017 года, КФХ стало называться именем индивидуального предпринимателя Акимова Юрия Васильевича. Эти изменения включили в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Тогда Светлана ещё не знала, что уже на следующий день после клятвы на могиле младший брат Юрий не только уговорил её передать ему место главы хозяйства, но и задним числом оформил на себя автомобиль своего старшего брата, её мужа.

Но ещё через день, когда вдова пришла на планёрку в КФХ, заботливый деверь заявил ей, что в её услугах он совсем не нуждается и вообще ей больше приходить на работу не надо. Для того чтобы Светлана не смогла нарушить его запрет, новый глава сменил замки в бухгалтерии и на складе. Рабочее место Светланы заняла его жена, как выяснилось позже, зарегистрировавшая собственное индивидуальное предприятие, через которое проводился урожай, полученный в КФХ Акимова (этот момент надо расшифровать. - Ред.).

Но вдова продолжала верить своему деверю. А тот пламенно обещал, что будет делать всё, чтобы соблюсти интересы членов КФХ, будет выплачивать ей, её сыну и другим детям старшего брата их долю из дохода от деятельности сельхозпредприятия, а она сама будет принимать полноценное участие в работе хозяйства, решать вместе с ним все важные вопросы.

Деньги Светлане и её маленькому сыну Юрий Акимов действительно передавал в течение нескольких лет. Но при этом всячески уходил от вопросов о том, как работает КФХ, какие там доходы, расходы и прочие дела, - ничего об этом женщина, будучи членом и дольщиком, а также наследницей (вместе со своим сыном) крестьянско-фермерского хозяйства своего мужа, не знала.

Благостное настроение продолжалось до тех пор, пока Светлана случайно не узнала, что 30 января 2023 года Юрий своим единоличным решением, ни с кем не советуясь и никого не оповещая, прекратил деятельность КФХ, куда она входила, и в течение недели оформил новое хозяйство, где, кроме него, членов не было. Вдова и сын его старшего брата остались «за бортом» нового КФХ. Больше деверь ничего Светлане и её ребёнку не был должен.

Вдова прежнего - и подлинного - хозяина КФХ не смирилась с таким поворотом событий, неожиданно лишившим её всех прав и средств, получаемых от работы хозяйства, созданного её мужем, и, чтобы защитить интересы свои и своего сына, обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с иском о восстановлении первоначального КФХ.

Ответом на её обращение стало решение вышеупомянутого суда от 14 октября 2025 года. В нём сказано следующее:

«Признать недействительным решение (заявление) индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства Акимова Юрия Васильевича от 30.01.2023 г. о прекращении деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства (О ГРНИП 304640434500220).

Признать недействительным решение Межрайонной ИФНС России № 22 по Саратовской области от 06.02.2023 г. о внесении в ЕГРИП записи за государственным регистрационным номером 423645700081328 о прекращении крестьянского (фермерского) хозяйства Акимова Юрия Васильевича (ИНН 645502996474, ОГРНИП 304640434500220), обязать Межрайонную ИФНС России № 22 по Саратовской области внести в ЕГРИП запись о недействительности записи от 06.02.2023 г. за государственным регистрационным номером 423645700081328 в течениЕ 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу».

Говоря простым, а не судебным языком, действия Юрия Акимова по ликвидации КФХ своего брата и об учреждении КФХ собственного имени, где он оказался единственным членом и, соответственно, хозяином, признаны незаконными. Последствия этих действий подлежат отмене. Если называть вещи своими именами, из решения арбитражного суда следует, что Юрий Акимов подделал протокол собрания членов КФХ и на его основании исключил КФХ из ЕГРИП.

Что произошло дальше? Для Светланы и её сына, несмотря на вступившее в силу решение арбитражного суда, не изменилось ничего.

В своём заявлении на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина Светлана пишет:

«Как мне стало известно сейчас, всё имущество, принадлежавшее первоначальному КФХ, в том числе на основании договоров аренды, Акимов Ю. В. оформил в пользование себе в новое КФХ. Самовольно и единолично ликвидировав первоначальное КФХ, Акимов Ю. В. имел умысел на хищение имущества первоначального КФХ и обращения его в свою собственность, что им и было сделано.

Таким образом, с 2023 года денежные средства от деятельности предприятия Акимов Ю. В. ни мне, ни моему сыну не выплачивались, и с указанной даты Акимов Ю. В., воспользовавшись моим доверием, пользовался принадлежавшим мне имуществом в своих интересах. По моим предварительным расчётам, за последние три года Акимов Ю. В. причинил мне ущерб на сумму не менее 30 миллионов рублей в виде неполученных доходов, а также не менее 500 миллионов рублей вследствие незаконного вывода имущества из первоначального КФХ на новое КФХ причинил ущерб мне и моему ребенку, а также самому КФХ, которое Акимов Ю. В. незаконно ликвидировал».

Светлана рассказала, как она видит схему вывода имущественных прав на земельные участки КФХ своего мужа. Юрий Акимов вывел из хозяйства права аренды на свою мать - главу другого КФХ, индивидуального предприятия, и передал их себе, в своё новое хозяйство, добившись соглашения о замене стороны в договоре аренды земельного участка.

Кроме того, на момент смерти старшего из братьев Акимовых в собственности его КФХ имелось четыре коровника, два зернохранилища, мехток для обработки зерна. Теперь всё это в единоличном пользовании Акимова-младшего, в составе его хозяйства.

Солидно выглядит и список сельхозтехники, присвоенной теперь себе братом Юрием:

1. комбайн зерноуборочный РСМ-101 «ВЕКТОР-410» 2012 г. в., рег. номер 4658С064;

2. трактор колёсный «БЕЛАРУС-1221.2» 2014 г. в., рег. номер 5961С064;

3. комбайн зерноуборочный ACROS-530 РСМ 2014 г. в., рег. номер 5962С064;

4. трактор колёсный «БЕЛАРУС-1221.2» 2013 г. в., рег. номер 5963С064;

5. трактор колёсный «БЕЛАРУС-82.1», 2014 г. в., рег. номер 5970СО64;

6. трактор колёсный «БЕЛАРУС-82.1», 2014 г. в., рег. номер 5971С064;

7. трактор колёсный «БЕЛАРУС-921.3», 2014 г. в., рег. номер 5984С064;

8. трактор колёсный БЕЛАРУС-1221.2, 2014 г. в., рег. номер 5992С064;

9. погрузчик JCB 541-70 AG 2014 г. в., рег. номер 9563С064;

10. комбайн зерноуборочный РСМ-152 «ACROS-595 PLUS», 2015 г. в., рег. номер 0559РА64;

11. трактор колёсный К-744РЗ, 2015 г. в., рег. номер 0578РА64;

12. трактор колёсный «БЕЛАРУС-1221.2», 2015 г. в., рег. номер 0579РА64;

13. комбайн зерноуборочный «РСМ-101» 2016 г. в., рег. номер 2846РА64;

14. комбайн зерноуборочный «РСМ-161» 2016 г. в., рег. номер 2848РА64;

15. трактор колёсный «БЕЛАРУС-1221.2», 2016 г. в., рег. номер 2868РА64.

Светлана напомнила, что всё это принадлежит на праве совместной собственности всем членам КФХ, то есть и ей тоже. Но прибыль, пользуясь этим имуществом, Юрий Акимов извлекает для себя единолично.

То есть имеются основания говорить о создании Юрием Акимовым параллельного бизнеса, где присутствуют имущество и имущественные права КФХ, раньше принадлежавшего его брату. Возник этот бизнес путём переоформления недвижимости, оборудования, техники, транспорта и имущественных прав либо на себя, либо на подконтрольных физических лиц (супруга, мама). При этом получаемая прибыль декларируется на ИП супруги, мамы и его самого.

Что же, как говорится, имеем в «сухом остатке». Светлана считает, что ей, как члену КФХ - а ей принадлежит 30 % доли на основании соглашения и 40 % доли в порядке наследования - причинён ущерб в виде неполучения дохода с указанных земельных участков - тех, что Юрий Васильевич перевёл в своё КФХ, и уменьшения наследственной массы имущества. В уже упомянутом заявлении на имя председателя СК РФ она указала: «При этом в целях реализации своего преступного умысла и в целях сокрытия следов преступления Акимов Ю. В. представил в налоговый орган заявление о прекращении деятельности КФХ без соответствующего решения членов КФХ.

Кроме того, Акимов Ю. В. незаконно использует и то имущество (земельные участки, здания, транспорт), на которое выдано свидетельство о праве на наследство. При этом он отказывается выплачивать денежные средства за пользование. Кроме того, насколько мне известно, он оформил на земельные участки фиктивные договоры аренды на своё новое КФХ с использованием фальшивых подписей людей, которые на дату составления договоров аренды уже умерли».

Из консультации с юристом ей известно, что действия её деверя квалифицируются по следующим статьям УК РФ:

- ч. 2 ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой и причинившее особо крупный ущерб;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере;

- ч. 1 ст. 170.1 УК РФ - представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую учёт прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учёта недостоверных сведений об учредителях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, о зарегистрированных владельцах именных ценных бумаг, о количестве, номинальной стоимости и категории именных ценных бумаг, об обременении ценной бумаги или доли, о лице, осуществляющем управление ценной бумагой или долей, переходящих в порядке наследования, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество;

- ч. 4 ст. 201 УК РФ - использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Насколько известно заявительнице, возвращать имущество первоначальному КФХ Юрий Акимов намерения не имеет. Поэтому она просит сотрудников Следственного комитета РФ вмешаться в ситуацию.

Хочется со стороны редакции «Комсомольской правды» в Саратове» особо отметить, что всё вышеизложенное - точка зрения лишь одной из конфликтующих сторон. Мы готовы выслушать мнение другой стороны, чтобы представить своим читателям объективную картину происходящего.