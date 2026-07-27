ИСКРЕННЕ ОБ ИСТРЕ

Фото: Пресс-служба "ДРОЗД"

Андрей Дубровин, исполнительный директор Ассоциации «ДРОЗД» отметил:

- В течение всего года наши воспитанники ведут яркую и насыщенную жизнь: участвуют в региональных и федеральных соревнованиях, фестивалях, ездят на экскурсии. Дети, достигшие наибольших успехов в учебе и спорте, отправляются на межрегиональный фестиваль ДРОЗД. В этом году он проходит под девизом «Территория дружбы и единства». Это очень символично. Ведь дружба, взаимовыручка, чувство локтя – главные качества, которые мы прививаем воспитанникам программы. И глядя сегодня на счастливые улыбки ребят, я уверен, что за три недели в этом прекрасном месте они смогли отдохнуть, набраться сил и еще больше сдружиться, - рассказал Андрей Дубровин.

Фото: Пресс-служба "ДРОЗД"

Физкультурно-образовательный фестиваль программы «Детям России – образование, здоровье и духовность» собрал в Подмосковье более сотни воспитанников проекта из городов присутствия Компании «ФосАгро» - Череповца, Волхова, Балакова, Апатитов и Кировска.

В гости к дроздятам приехали старшие товарищи. Заместитель генерального директора компании «ФосАгро» Валерий Фёдоров — генерал-полковник милиции, почетный сотрудник МВД России и ветеран боевых действий вместе с мальчишками и девчонками возложил цветы к Неизвестному солдату, а позже во время Урока мужества рассказал о Великой Отечественной войне и подвигах ее юных героев. Уже на официальном открытии фестиваля Валерий Фёдоров обратился к наследникам Победы:

- ДРОЗД - самый первый и самый главный социальный проект ФосАгро. Уже почти четверть века он помогает тысячам детей найти свою дорогу в жизни. За эти годы его школу прошли более 100 тысяч юношей и девушек. Безусловно, компания продолжит развивать социальные инициативы и такие программы, как ДРОЗД. Ее главное предназначение – сделать ваше детство здоровым и счастливым. Ребята, пусть наш фестиваль принесет вам интересные впечатления, позитивные эмоции, новые знакомства. И пусть добрые воспоминания об этих днях останутся в памяти на всю жизнь, - сказал Валерий Федоров.

Фото: Пресс-служба "ДРОЗД"

И здесь, как говорит современная молодёжь, без вариантов. Участники фестиваля за эти недели увидели, узнали и почувствовали так много, что не каждому взрослому и за всю жизнь посчастливилось.

Для детей была организована масштабная программа, которая сочетала в себе мероприятия спортивной, образовательной, профориентационной, развлекательной и патриотической направленности. Организаторы постарались гармонично объединить мастер-классы и творческие активности, запланировали массу встреч с известными спортсменами, актерами и теле - и радио - ведущими.

Фото: Пресс-служба "ДРОЗД"

Балаковский нападающий дворовой футбольной команды Иван Чистяков. Парень говорит, что подмосковные дни и вечера он никогда не забудет.

- Для меня это, наверное, как для профессиональных спортсменов – Чемпионат мира. Было много эмоций: радостных и трогательных. К нам в гости приходили: космонавт-испытатель Алексей Зубрицкий, Олимпийский чемпион, гимнаст Никита Нагорный, мы разговаривали с бывшим вратарем сборной России по футболу Русланом Нигматуллиным и он провёл для нас разминку перед тренировкой (мы же и тренировались в лагере). А ещё совместную тренировку со всеми дроздятами провел лыжник Александр Легков.

Нападающий Чистяков скромно умолчал лишь о том, что теперь он успешен не только в футболе, но и «глаголом жжёт». В конкурсе чтецов стихотворений и прозы Иван стал чемпионом, а его друг по балаковской команде Володя Ефанов занял второе место. Наверняка, это стало результатом мастер-класса по технике речи у преподавателей ГИТИСа, и поездки на спектакль «Два капитана» в столичный театр, которые прошли накануне.

Еще одним почетным гостем фестиваля в Истре стал легендарный путешественник Федор Филипович Конюхов. В 2023 году он совершил трансконтинентальный перелет на уникальном тепловом воздушном шаре «ФосАгро - ДРОЗД» и установил мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета. А в 2025 году на этом же шаре он обновил национальный рекорд по высоте полета и посвятил свое достижение воспитанникам программы ДРОЗД.

На встрече с детьми Федор Конюхов отметил, что эти рекорды он установил, чтобы показать молодому поколению, как важно мечтать и достигать, не бояться препятствий и идти к мечте.

Фото: Пресс-служба "ДРОЗД"

- Ведь вы, молодое поколение - будущее нашей страны. Я дорожу нашей дружбой и всегда рад нашим новым встречам. Мечтайте, достигайте, свершайте! Растите целеустремленными, честными, сильными и смелыми - настоящими гражданами и патриотами нашей великой Родины, - пожелал Федор Конюхов воспитанникам программы ДРОЗД.

Завершился ежегодный Фестиваль программы «Детям России – образование, здоровье и духовность» церемонией награждения победителей спортивных соревнований, которую провел популярный телеведущий, профессиональный регбист Василий Артемьев и гала-концертом, с участием белорусского и российского певца Лирика. А юные дроздята, полные впечатлений и эмоций, разлетелись по родным гнёздам. Впереди августовские тренировки, соревнования и подготовка к новому учебному году.

Фото: Пресс-служба "ДРОЗД"

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Программа ДРОЗД - ключевой социальный проект компании ФосАгро. Он направлен на гармоничное развитие подрастающего поколения и сочетает в себе спортивное, духовное, интеллектуальное развитие и патриотическое воспитание. Школьники абсолютно бесплатно занимаются в спортивных секциях, творческих студиях и классах дополнительного образования. Ежегодно мероприятия проекта объединяют более 60 тысяч детей.

Программа ДРОЗД была основана в начале 2000-х годов и традиционно развивалась в регионах, тесно связанных с ФосАгро – это Мурманская, Вологодская, Ленинградская и Саратовская области. В 2025 году в орбиту ДРОЗДа вошли еще пять российских областей – Орловская, Тамбовская, Воронежская, Калининградская и Волгоградская.

В 2024 году социальный проект компании «ФосАгро» ДРОЗД был признан лучшим в номинации «За вклад в решение стратегических задач социальной направленности» Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной по поручению Президента России. За почти 25 лет выпускниками программы ДРОЗД стали более 100 тысяч юношей и девушек. Инвестиции компании в проект превысили 2,5 млрд рублей.