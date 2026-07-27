Лимит по продаже бензина в регионе планируют увеличить до сорока литров

Фото: Правительство Саратовской области

Ажиотаж вокруг автозаправочных станций постепенно спадает. Ситуация с поставками горючего в Саратовской области стабилизируется, что позволяет властям переходить к смягчению временных ограничений. Вопрос станет ключевым на заседании оперативного штаба. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Снятие ограничений для водителей

Главное решение, которое будет рассмотрено профильными ведомствами сегодня — увеличение лимита отпуска топлива в одни руки для физических лиц. Если ранее из-за ажиотажного спроса и логистических сложностей действовало ограничение в 30 литров на один автомобиль, то теперь планку подняли до 40 литров.

Эта мера призвана сократить очереди на АЗС и сэкономить время автомобилистов, которым стандартного «тридцатилитрового» бака часто не хватало даже для решения бытовых задач в течение недели. При этом полностью отменять лимитирование власти пока не готовы, чтобы избежать повторной волны панических закупок.

Приоритет №1: кому топливо нужнее всего

Несмотря на частичное послабление для обычных граждан, перед отраслевыми руководителями поставлена жесткая задача продолжать осуществлять строгий контроль в ответственных сферах. Стратегически важно бесперебойно обеспечивать горючим те направления, от которых зависит жизнеобеспечение региона. Это аварийные и экстренные службы: скорые помощи, пожарные расчеты и МЧС не должны испытывать дефицита при выезде на вызовы. Также речь идет о машинах коммунального сектора: это техника, отвечающая за вывоз мусора, ремонт сетей и благоустройство территорий.

Особый приоритет отдан аграриям, у которых сейчас в самом разгаре уборочная кампания. Любой простой комбайнов или грузовиков-зерновозов из-за отсутствия дизеля или бензина грозит прямыми экономическими потерями для области и риском срыва продовольственной программы.

Заседание оперативного штаба прошло в расширенном составе с участием представителей нефтебаз, крупных сетей АЗС и регионального министерства промышленности и энергетики. По итогам встречи состоялось подписание протокола, который официально закрепил новые правила реализации топлива на территории области. Решение об увеличении лимита вступит в силу уже со следующего утра после заседания штаба.