Поддержка в комплексе для детей с ОВЗ

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В Вольском центре реабилитации, специализирующемся на помощи детям и подросткам с особенностями развития, внедрен инновационный подход к поддержке юных пациентов с расстройствами аутистического спектра.

Для достижения лучших результатов была создана комплексная программа, интегрирующая специалистов разных профилей — логопеда, психолога и физиотерапевта.

Основной принцип данного подхода заключается в одновременном воздействии: пока специалисты работают над речевыми и эмоциональными аспектами, физиотерапевтическая процедура микрополяризации черепа и позвоночника способствует активации мозговых функций.

Это приводит к снижению напряжения у ребенка, улучшению его слухового восприятия и способности усваивать новую информацию.

На сегодняшний день методика апробирована на 35 детях, у которых отмечен выраженный позитивный эффект: 80% участников демонстрируют улучшение адаптационных навыков и стабилизацию эмоционального состояния.

Опыт применения подтверждает, что регулярное использование данного терапевтического подхода существенно повышает качество жизни детей и способствует их лучшей интеграции в общество.