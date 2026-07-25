Вода для степи

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Губернатор Роман Бусаргин поставил задачу главам районов взять вопросы водоснабжения под личный контроль. Региональная власть со своей стороны оказывает системную финансовую поддержку.

Саратовское Заволжье — край сурового климата, где вода всегда была главным ресурсом и стратегическим запасом. На прошедшем постоянно действующем совещании губернатор области неоднократно обращал внимание глав муниципальных районов на то, что вопросы водоснабжения должны находиться в зоне их первостепенного внимания. Без стабильного доступа к воде невозможно развитие ни сельского хозяйства, ни комфортной жизни людей на селе.

Региональная власть со своей стороны не ограничивается лишь поручениями. На системной основе правительство оказывает серьезную финансовую поддержку для решения наиболее острых вопросов. Развитие сельских территорий является важным блоком региональной «Народной программы», а наполнение искусственных водоемов — его базовым элементом.

Один из самых масштабных примеров такой работы сегодня разворачивается в Левобережье. В этот раз на закачку водохранилищ и прудов было направлено около 60 миллионов рублей. Эти средства позволили запустить масштабную операцию по спасению пересыхающих акваторий. Работа уже идет полным ходом: на данный момент в систему перекачано более 6,5 миллиона кубометров воды. Это позволит наполнить 66 водоемов в семи районах области, обеспечив влагой почву, напоив скот и создав резерв на случай летней засухи или пожаров.

География спасательной операции охватывает самые засушливые территории:

Для жителей этих муниципалитетов каждый заполненный до краев котлован означает стабильность. Для аграриев это гарантия того, что имеющееся поголовье скота будет сохранено даже в условиях аномально жаркого лета, а техника для орошения не останется без источника. Для местной экосистемы — шанс избежать массовой гибели рыбы и водоплавающей птицы. Кроме того, наполненные пруды служат естественными противопожарными барьерами в пожароопасный сезон, когда сухая трава вспыхивает от одной искры.

«Мы видим прямую зависимость между наличием воды и качеством жизни на селе, — отмечают представители регионального минсельхоза. — Если в районе есть надежный источник водоснабжения, туда охотнее заходит бизнес, там остаются молодые семьи, развивается фермерство».

Выделение средств стало возможным благодаря грамотному планированию бюджета в рамках реализации «Народной программы». Этот шаг стал прямым ответом на запросы жителей левобережных районов, которые традиционно страдают от маловодья.

В правительстве подчеркивают: 60 миллионов рублей — это не разовая акция перед наступлением жары, а часть долгосрочной стратегии по мелиорации и сохранению водного баланса региона. Мониторинг уровня воды теперь ведется в режиме реального времени, а главы семи перечисленных районов несут персональную ответственность за эффективное использование ресурса. Очередное совещание с участием профильных министров и муниципальных руководителей запланировано на конец сезона, чтобы оценить итоговый уровень наполнения и заложить бюджет на следующий год. Вопросы водоснабжения окончательно переведены из статуса локальных проблем в разряд главных приоритетов государственной политики на саратовской земле.