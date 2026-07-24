Будет жарко: в выходные дни в Саратовской области воздух прогреется до +40

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Саратовская область готовится к экстремальной жаре в ближайшие выходные, 25-26 июля. Согласно прогнозу областного гидрометцентра, температура воздуха значительно повысится.

В ночь на субботу столбик термометра покажет от +13 до +23 градусов, а днем воздух прогреется до +35…+40 градусов. В ночь на воскресенье ожидается от +15 до +25, днем – от +32 до +40 градусов. К ночи понедельника температура составит +17…+25, а днем будет колебаться в пределах +23…+38 градусов.

Специалисты гидрометцентра уточнили, что максимальные дневные температуры будут смещаться с запада на восток региона. Это означает, что западные районы ощутят более низкие значения температур из прогнозируемого диапазона, в то время как восточные территории могут столкнуться с более высокими показателями.

Что касается ветра, его средняя скорость составит 4-9 метров в секунду. Однако в дневные и вечерние часы не исключены порывы. В субботу и в текущий день прогнозируются порывы ветра до 16 метров в секунду, а в воскресенье и понедельник этот показатель может достигать 20 метров в секунду.