Саратовская область преодолела «экватор» в ремонте сельских дорог

Фото: Правительство Саратовской области

Масштабная программа по модернизации транспортной сети в сельской местности набирает обороты. Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства, на текущий момент уже отремонтировано 107 километров сельских дорог. Это составляет более половины от годового плана работ.

Программа действует в области пятый год и стала одним из самых востребованных механизмов развития территорий. Ее главная особенность — справедливое распределение средств. Дополнительное финансирование получают абсолютно все районы из расчета 3 тысячи рублей на одного жителя.

Всего в 2026 году на эти цели выделено свыше 1,3 млрд рублей (по уточненным данным АиФ — 1,34 млрд). Общий план на этот сезон амбициозен: привести в нормативное состояние более 200 километров (в планах значится до 215 км) дорожного полотна.

«Считаю важным то, что муниципалитеты совместно с гражданами самостоятельно решают, какие именно дороги ремонтировать», — подчеркнул министр дорожного хозяйства области Федор Котельников. В первую очередь приоритет отдается маршрутам, ведущим к социально значимым объектам: школам и детским садам; фельдшерско-акушерским пунктам; домам культуры и почтовым отделениям.

В этом году география ремонта охватывает практически весь регион. Работы уже стартовали в Балашовском, Балтайском, Дергачевском, Федоровском и других районах.

За пять лет действия программы системный подход позволил обновить 1 377 километров сельских дорог. Качественное покрытие не только повышает комфорт передвижения, но и стимулирует развитие местного бизнеса, упрощая логистику для фермерских хозяйств, а также способствует закреплению молодежи на селе. Улучшение дорожной инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни, обеспечивая безопасный доступ жителей отдаленных деревень к благам цивилизации.