«Легкие» Саратова растут: на Кумысной поляне высадят новые тысячи деревьев

Фото: Минприроды Саратовской области

Знаменитый природный парк «Кумысная поляна», который саратовцы называют главными «легкими» города, продолжает расширяться. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем официальном канале, профильному министерству природных ресурсов и экологии поставлена задача продолжить масштабную высадку новых лесов.

Весенняя кампания по озеленению уже принесла первые плоды: этой весной в парке появились 5,5 тысячи новых саженцев. Однако останавливаться на достигнутом власти не планируют.

С учетом свободных от насаждений земель объемы высадки будут только наращиваться. Особое внимание уделят участкам, которые вошли в состав охраняемой природной территории совсем недавно.

Глава региона обратил внимание специалистов на необходимость тщательного подбора растений. Чтобы бюджетные средства не были потрачены впустую, предпочтение следует отдавать видам с высокой степенью приживаемости в условиях местного климата.

Напомним, что за последние пять лет площадь природного парка была увеличена на 2,4 тысячи гектаров — почти до 7 тысяч гектаров. Это стало возможным благодаря системной работе по включению прилегающих территорий в границы особо охраняемой зоны.