Триумф воли: легкоатлеты «РиФ» завоевали 17 медалей Всероссийских соревнований

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Копилка наград воспитанников Областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» («РиФ») значительно пополнилась. На стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах завершились Всероссийские соревнования по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Саратовская делегация показала выдающийся результат, привезя домой 17 медалей. В турнире приняли участие 65 сильнейших юных спортсменов из 12 регионов страны в категориях от 8 до 17 лет.

Герои соревнований

Среди победителей и призеров турнира ярко проявили себя сразу несколько воспитанников школы:

Лариса Петсольд: стала абсолютным триумфатором, собрав полный комплект наград — три золота (толкание ядра, прыжок в длину, метание мяча) и два серебра (бег на 100 и 200 метров).

Ульяна Никитина: подтвердила статус королевы длинных дистанций, взяв две золотые медали (800 и 1500 метров) и бронзу в беге на 100 метров.

Софья Котенко: продемонстрировала блестящую технику в технических дисциплинах, трижды поднявшись на высшую ступень пьедестала (метание диска, копья и толкание ядра).

Ольга Проскурина: принесла в копилку региона два серебра в беге на средние дистанции (400 и 800 метров).

Даниил Кочнов: отличился универсальностью, завоевав золото (800 м), два серебра (метание мяча, толкание ядра) и бронзу (400 м).

За этими достижениями стоит колоссальный труд тренерского состава. Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели Марина Иванова, Светлана Компанцева, Анна Николенко и Александр Хворов. Успехи школы «РиФ» вновь подтверждают высокий уровень развития адаптивного спорта в регионе и невероятную силу духа его воспитанников.