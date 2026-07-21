Театральный марафон в сердце Прихопёрья

Фото: Администрация Балашовского района

С 16 по 23 сентября тихий и уютный Балашов на восемь дней превратится в центр притяжения для всех ценителей сценического искусства. Здесь пройдет юбилейный, X Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье», который соберет ведущие коллективы страны.

Глубина единства

В 2026 году форум проходит в рамках Года единства народов России, что придает ему особый статус. Как отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова, театр — это язык, понятный без перевода:

«Для Саратовской области большая честь принимать коллективы со всей России и создавать пространство, где рождается живой диалог культур. Именно такие проекты позволяют почувствовать, насколько многогранна и при этом едина наша страна».

Директор Балашовского драматического театра Татьяна Чучкова подчеркнула, что юбилейный год — это повод не только подвести итоги за десятилетие, но и задать новый уровень качества:

«Мы стремимся сделать "Театральное Прихопёрье" по-настоящему теплым и гостеприимным. Особое внимание уделяется не только программе, но и атмосфере фестиваля — комфорту гостей и созданию настоящего праздника театра».

География и звезды форума

Зрителей ждет насыщенная программа с участием коллективов из 10 регионов России. География конкурса впечатляет: свои работы представят театры Липецкой, Саратовской, Свердловской, Оренбургской, Пензенской и Тамбовской областей, Чувашии, а также Республики Татарстан (сразу два коллектива).

Среди почетных специальных гостей фестиваля заявлены настоящие тяжеловесы российской сцены:

Репертуар и традиции

Основу афиши составляют постановки по классическим произведениям, которые режиссеры предлагают взглянуть через призму современности. Это позволяет открыть знакомые тексты заново как для искушенного зрителя, так и для молодежи.

Стоит отметить, что «Театральное Прихопёрье» традиционно является ключевой площадкой именно для театров малых городов, местом их профессионального роста и обмена опытом. Спектакли оценит профессиональное жюри, однако главным арбитром всегда остается зритель, ради которого этот масштабный праздник и создается.