«Гармония образа» Виктора Борисова-Мусатова открылась в Третьяковской галерее

Фото: Радищевский музей

Более 140 работ Борисова-Мусатова представили на монографической выставке художника в Третьяковской галерее. Выставка «Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа», посвященная одному из ярчайших представителей русского символизма рубежа XIX–XX веков, открылась 10 июля в здании галереи на Кадашевской набережной

Проект показывает Борисова-Мусатова как художника-экспериментатора, чье творчество во многом предвосхитило поиски будущих авангардистов и «открыло» искусство XX столетия. Экспозиция объединяет произведения живописи и графики, которые рассказывают о коротком, но насыщенном жизненном и творческом пути художника. В числе ключевых экспонатов – программные полотна «Гобелен», «Призраки», «Изумрудное ожерелье», а одним из центральных стала картина «Гармония» 1900 года.

«Творчество Виктора Борисова-Мусатова — одно из самых тонких и глубоких явлений в русском искусстве рубежа XIX–XX веков. Для Третьяковской галереи особенно важно представить выставку, которая позволяет увидеть наследие художника во всей полноте. Мы стремились объединить максимально широкий круг его произведений, чтобы показать не только признанные шедевры, но и новаторство мастера, проследить эволюцию его художественного мышления и становление его неповторимого стиля», – отметила Ольга Галактионова, генеральный директор Третьяковской галереи. На масштабной выставке представлены более 140 произведений Виктора Борисова-Мусатова из двадцати музеев и частных собраний. 10 полотен художника - из саратовского дома-музея Борисова-Мусатова - филиала Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева, чья коллекция произведений В. Э. Борисова-Мусатова является одной из наиболее значимых в стране.

Из фондов Радищевского музея на выставке экспонируются живописные этюды к знаменитым полотнам мастера, в том числе, этюды к картинам «Водоем», «Изумрудное ожерелье», а также другие работы из музейного собрания.

Приглашаем всех интересующихся творчеством выдающегося саратовского художника посетить экспозицию в Москве.

Выставка будет открыта для посещения до 8 ноября 2026 года.