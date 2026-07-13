Трагедия в Марксовском районе: утонули ребёнок и спасавший его мужчина

Фото: Областная служба спасения

В понедельник около 16:30 на пульт службы спасения «112» поступило сообщение о происшествии вблизи села Орловское Марксовского района. По предварительным данным, там тонул девятилетний мальчик.

На помощь ребёнку бросился незнакомый мужчина. Очевидцы извлекли мальчика из воды, но спасти его не удалось — несмотря на все реанимационные мероприятия, проведённые врачами скорой помощи, ребёнок.

Мужчина также исчез под водой. На место происшествия немедленно выехали сотрудники областной службы спасения, медики, полиция и следственный комитет. Водолазы провели поисковые работы и обнаружили тело мужчины, которое было передано следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств трагедии.

Представители областной службы спасения обратились к саратовцам с напоминанием о том, что трагическое событие ещё раз напоминает об опасности купания в необорудованных местах без присмотра взрослых. Купание вне специально отведённых зон — смертельный риск.

Уважаемые родители! Не оставляйте детей у водоёмов без контроля. Будьте рядом с ними и будьте внимательны. Берегите своих близких!

В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по номеру 112.