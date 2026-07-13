Привокзальная площадь Петровска преобразится ко Дню города

Фото: Администрация Петровского района

В Петровске кипит работа на одном из самых масштабных объектов года — идет реконструкция городского пространства вокруг железнодорожного вокзала, исторической водонапорной башни и кинотеатра «Современник». Подрядные организации набрали высокие темпы работ и не останавливаются даже в выходные дни, чтобы успеть к главному празднику.

На текущий момент строители уже уложили большую часть тротуарной плитки на самой площади, в прилегающем сквере и у подножия старинной башни. Работы перешли в стадию монтажа уникальных архитектурных форм. В эти дни специалисты приступают к установке арки над въездом на площадь и сборке конструкций летнего кинотеатра. Параллельно ведется установка нового бордюрного камня на улице Московской на всем протяжении от площади до пересечения с улицей Гоголя.

Особенно уютным обещает стать сквер у кинотеатра «Современник». Здесь рабочие завершают мощение прогулочных аллей, а совсем скоро здесь появится современное освещение, которое сделает вечерние прогулки безопасными и комфортными. По словам прорабов, основные этапы благоустройства будут полностью завершены ко 1 сентября. Таким образом, обновленную Привокзальную площадь петровчане увидят уже во время празднования Дня города.

Масштабное преображение стало возможным благодаря победе Петровска во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. Город выиграл федеральный грант в размере 90 миллионов рублей. Реконструкция проходит в рамках реализации национального проекта Президента РФ «Инфраструктура для жизни».

Напомним, что помимо приведения в порядок исторического центра у вокзала, проект предусматривает создание современного общественного пространства, где появятся новые зоны отдыха, навигационные стелы и малые архитектурные формы. После открытия площадь станет главной точкой притяжения для жителей и гостей города, удобной пересадочной зоной и местом проведения городских мероприятий.