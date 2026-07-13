Осенняя премьера Саратовского ТЮЗа: Евгений Гришковец и «особенная история»

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В новом театральном сезоне Саратовскому театру юного зрителя (ТЮЗ) предстоит осенняя премьера. Её автором станет знаменитый драматург и актёр

«Мы готовим для вас особенную историю — живую, искреннюю и по-настоящему близкую», — сообщили в театре.

Это будет не просто постановка, а спектакль с глубоким эмоциональным посылом, который обещает затронуть сердца зрителей всех возрастов. Театральные критики отмечают, что творчество Евгения Гришковца всегда отличается особой атмосферой, где через простые слова передаются сложные чувства и переживания.

Театр провёл среди подписчиков игру-ребус, и именно имя этого автора было зашифровано в первом задании. Многие зрители уже догадались о грядущей премьере и ждут её с нетерпением.

Дата премьеры пока держится в секрете, но театр пообещал раскрыть подробности ближе к осени.