«Ситуация непростая, но под контролем»: Роман Бусаргин - о ситуации с бензином

Фото: Правительство Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал ситуацию с бензином на территории региона.

«Мы признаём: ситуация на рынке топлива в регионе остаётся непростой», — заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Однако он подчеркнул, что власти держат её полностью под контролем.

Губернатор заверил, что перебоев с поставками бензина и дизеля не будет у пожарных, спасателей, скорой помощи и коммунальных предприятий. «Никаких перебоев здесь быть не может», — отметил глава региона. За это несут прямую ответственность руководители профильных ведомств.

Особое внимание уделяется сельскому хозяйству. В разгар уборочной кампании наличие достаточного объёма топлива критически важно для сельхозтоваропроизводителей. Их потребности находятся на особом контроле правительства.

Сегодня вечером состоится очередное заседание оперативного штаба по вопросам обеспечения топливом. На нём будут рассмотрены: вопрос о продлении ранее установленных лимитов отпуска бензина; меры по стабилизации ситуации; беспечение потребностей населения и экономики региона.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и сообщил, что все необходимые решения будут приняты оперативно.