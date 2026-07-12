Набережная Саратова: 10 лет преображений и новых возможностей

Фото: ООО "Волга-Медиа"

В прошлые выходные центром притяжения для жителей города Саратова стала набережная. Здесь состоялось официальное открытие нового участка, соединившего территорию под автомостом Саратов-Энгельс и пляж в Затоне.

«Сегодня для жителей и гостей города открылось замечательное общественное пространство, позволяющее обеспечить доступ к Волге», — подчеркнул председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, по инициативе и огромной поддержке которого ровно 10 лет назад началось масштабное преобразование набережной.

Стоимость реализации этого этапа составила 2,44 миллиарда рублей, что позволило не просто продлить прогулочную зону, а создать полноценное общественное пространство с зонами отдыха и видами на реку.

Благодаря этому событию общая протяжённость обновлённой набережной достигла 8 километров. Это сделало её самой протяженной среди всех городов, расположенных вдоль великой русской реки.

Пространство для гармоничного отдыха

Сотни саратовцев в минувшие выходные смогли по достоинству оценить итоги глобального возрождения набережной. Здесь параллельно извиваются волжские волны и элегантно сереют прогулочные дорожки. После жарких тренировок на спортплощадках зовут к прохладной Волге организованные спуски к реке. На новом участке набережной все говорит о продуманной и грамотной организации полезного пространства для отдыха человека. Качели, оригинальные лавочки, арт-объекты, велодорожки, скейт-парк, - каждый найдет для себя развлечение по вкусу.

Город отметил открытие участка набережной у поселка Затон массой ярких активностей. Одной из первых стала открытая тренировка в акватории по академической гребле.

«Я выбрала греблю и теперь могу приезжать на тренировку на велосипеде! Набережная протянулась более чем на 8 километров. Катаясь по ней, можно и разогреться перед тренировкой, и пейзажем полюбоваться», - поделилась радостью с корреспондентом «Комсомольской правды» в Саратове юная спортсменка Екатерина Крецул.

Фото: ООО "Волга-Медиа"

С ними перекликаются слова саратовчанки Татьяны Сергеевой: «Прихожу на нашу набережную регулярно. Для меня выходные здесь стали чем-то вроде маленького путешествия. Помню береговую зону начала 2000-х. Промзона со ржавыми ангарами, пыльными дорогами и, казалось, непреодолимым забором между городом и рекой. Большое спасибо Вячеславу Володину за то, что город вновь задышал воздухом великой реки».

Спортивное сердце города

Горожане в эти дни говорили слова благодарности без ложного пафоса. Ведь набережная Саратова это уже не просто прогулочная зона, а живая артерия, которая пульсирует спортом, культурой и общением.

Здесь тренировались курсанты института национальной гвардии под руководством известного бодибилдера Вячеслава Максюты, показывая возможности спортивных зон, открывающиеся саратовцам.

На новой экстрим-площадке профи и любители показывали головокружительные трюки, а горожане аплодировали им прямо с набережной, подчеркивая живую энергию нового пространства для отдыха.

Фото: ООО "Волга-Медиа"

В акватории Волги проходили соревнования по парусному спорту, и белоснежные паруса стали еще одним символом надежд на новые прекрасные преобразования.

Этапы грандиозного проекта

Напомним, что старт преобразованиям саратовской набережной был дан в 2016 году. В августе во время визита в регион председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ознакомился с проектами благоустройства, предложив идею насыпного пляжа от улицы Провиантской до Заводского района.

В 2019-2020 годы строительство набережной началось. В июле 2021 года здесь открылся первый пляж, получивший название «Пляж покорителей Волги». В 2022 году были начаты работы на новых участках, а в 2023 году началось обустройство прибрежной территории в сторону Затона. В 2025 году на набережной Саратова открылся второй пляж, что внесло еще больше разнообразия в досуг саратовцев и гостей города.

Фото: ООО "Волга-Медиа"

В минувшую пятницу был открыт новый участок набережной, простирающийся от легендарного автомоста до пляжа в Затоне.

Вячеслав Володин также обозначил дальнейшие планы по развитию городской среды. В ближайшее время будет проработан проект продления набережной в Заводской район, где может появиться третий городской пляж. Председатель Госдумы призвал региональные власти начать работу над проектной документацией уже сейчас, чтобы реализовать этот амбициозный план в ближайшие годы.