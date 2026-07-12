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Общество12 июля 2026 7:35

«Двойная радость» для саратовских семей

Саратовские власти увеличили выплаты за рождение двойни и тройни
Источник:kp.ru
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Власти Саратовской области приняли решение поддержать семьи, которые воспитывают сразу нескольких малышей. С этого года многодетные родители могут получить солидную единовременную выплату.

При рождении двойни родителям полагается сумма в 50 тысяч рублей. При появлении на свет троих и более детей одновременно — 100 тысяч рублей.

Это не ежемесячная помощь, а разовая выплата, которую можно оформить в течение трёх лет после рождения детей.

Минтруд региона подчеркнул, что эти меры поддержки призваны облегчить финансовое бремя семей, оказавшихся перед двойной или даже тройной радостью, и помочь им обеспечить детям достойный старт в жизни.

Если у вас остались вопросы по оформлению выплаты, вы можете обратиться:

По телефону горячей линии министерства труда и социальной защиты: 8 800 775 21 09

Через платформу «Госуслуги. Решаем вместе».

Не упустите возможность воспользоваться этой поддержкой.