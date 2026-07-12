Сканируй, занимайся, побеждай: как технологии пришли в сельские дворы

Фото: Правительство Саратовской области

В трех районах региона — Екатериновском, Аркадакском и Красноармейском — этим летом откроются современные спортивные площадки. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Работа по облагораживанию и модернизации городской инфраструктуры положительно сказывается на качестве жизни граждан. Новые спортивные площадки успешно решают эту задачу, укрепляя здоровье жителей региона, побуждая их повышать физическую культуру и придерживаться здорового образа жизни.

Новые площадки отвечают самым современным требованиям. Они подходят для занятий спортом как летом, так и зимой. На каждой площадке будет оборудована воркаут-зона и установлены уличные тренажеры. На снарядах предусмотрены специальные QR-коды. С их помощью можно открыть видеоинструкции по технике выполнения упражнений прямо со своего смартфона.

Финансирование проекта идет из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Развитие физической культуры и массового спорта».

Кроме того, еще 11 муниципалитетов получат новые площадки ГТО. Уже открыты площадки в Духовницком, Дергачевском, Ивантеевском, Турковском, Новобурасском, Советском, Пугачевском районах.

В стадии завершения работы находятся площадки в Хвалынске, Новоузенске, Лысых Горах и Базарном Карабулаке.