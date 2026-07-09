«ДРОЗД» на Истре

Фото участников мероприятия

Балаковский ДРОЗД снова упорхнул в Подмосковную Истру. В прошлом году каникулы в Подмосковье провели борцы, легкоатлеты и гимнасты. На этот раз отдыхать в лагере вместе со спортсменами из других "дроздовских" городов отправилась наша сборная по дворовому футболу - 20 мальчишек.

Нападающие, защитники, полузащитники, вратари, забыв на минутку футбольную крутость, блестя глазами, обнимали мам и пап и махали из окна вагона.

Перед тем, как поезд уехал, мы успели взять интервью у спортсменов.

Фото участников мероприятия

Илья Кудряшов рассказал, что занимается уже три года. За это время не только сам «заболел» футболом, но и папу на тренировки записал. Теперь, как и положено, они играют на одном поле и не только, когда дело касается спорта.

Фото участников мероприятия

А Марк Мордовин вошёл в дворовую команду всего год назад и уже получил звание лучшего защитника на недавнем турнире.

- Кубок стоит дома на почётном месте, - рассказывает мама Марка, Светлана Мордовина. – Когда мы с сыном пришли записываться в секцию дворового футбола, которую поддерживает АНО «ДРОЗД-Балаково», не предполагали, что это будет что-то серьёзное. Но сын так увлёкся, и так замечательно это на него повлияло – он стал взрослее как-то, более собранным. У мальчишек во дворе, конечно, должны быть свои авторитеты, а тренер по футболу – подходит для этого как нельзя лучше. Поездка сына никак не отразилась на семейном бюджете, - говорит Светлана.

Все расходы взял на себя «ДРОЗД» - это один из самых масштабных благотворительных проектов компании «ФосАгро». Он работает под девизом: «Детям России – образование, здоровье и духовность» более двадцати лет и за это время вырастил несколько поколений спортивных чемпионов и просто достойных людей своей страны.

20 и 21 июля ребята примут участие в ежегодном физкультурно-оздоровительном фестивале «ДРОЗД». Но и сейчас они не скучают: катаются на лошадях, дышат свежим воздухом и тренируются, конечно.

Володя Ефанов позвонил родителям и рассказал:

- У нас была разминка и тренировка с самим Русланом Нигматуллиным. Это футбольный вратарь! Мы даже посоревновались с ним в чеканке мяча – набивали ногой. Мастер, конечно, смог лучше всех. Но и мы не сдались!

Фото участников мероприятия

У ребят был мастер-класс с Легендой и разговор по душам. На память об этом останутся автографы на футболках. Хотя, эти мальчишки вряд ли когда-то забудут о такой встрече. Уже на следующий день дроздята после утренней тренировки встретились с мастером спорта по настольному теннису Максимом Ефройкиным. Многие наши ребята поиграли с профи и получили его рекомендации. Едва успели перевести дух от эмоций, а в гости уже заглянул актёр Влад Канопка, сыгравший хоккеиста в сериале "Молодёжка". Он дал юным собеседникам урок актёрского мастерства - участники в восторге. И это только начало. Дроздята проведут на спортивных сборах почти месяц.