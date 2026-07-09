От комфортных зон отдыха к спортивному образу жизни

Новая спортивная зона расположена на улице Наровчатова. Комплекс состоит из нескольких функциональных зон: футбольное поле с разметкой для мини-футбола; баскетбольная площадка; волейбольная площадка; современный уличный тренажёрный зал.
Территория предназначена для активного отдыха местных жителей любого возраста. Предполагается, что площадка станет новым центром притяжения молодёжи и детей, а также местом занятий физической культурой для взрослого населения.
«В этом году по федеральному проекту в районах области появится 11 новых спортивных комплексов. Это значит, что занятия спортом становятся доступнее для саратовцев, как в больших городах, так и в сельских населённых пунктах. Важно подчеркнуть, что все эти территории выбираются гражданами путём голосования в рамках Всероссийской программы благоустройства», — прокомментировал первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Александр Мышев.
Спортивная площадка в Хвалынске стала одним из первых объектов, введённых в эксплуатацию в рамках программы текущего года.