От комфортных зон отдыха к спортивному образу жизни

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В Хвалынском муниципальном районе Саратовской области завершилась установка многофункциональной спортивной площадки в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Новая спортивная зона расположена на улице Наровчатова. Комплекс состоит из нескольких функциональных зон: футбольное поле с разметкой для мини-футбола; баскетбольная площадка; волейбольная площадка; современный уличный тренажёрный зал.

Территория предназначена для активного отдыха местных жителей любого возраста. Предполагается, что площадка станет новым центром притяжения молодёжи и детей, а также местом занятий физической культурой для взрослого населения.

«В этом году по федеральному проекту в районах области появится 11 новых спортивных комплексов. Это значит, что занятия спортом становятся доступнее для саратовцев, как в больших городах, так и в сельских населённых пунктах. Важно подчеркнуть, что все эти территории выбираются гражданами путём голосования в рамках Всероссийской программы благоустройства», — прокомментировал первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Александр Мышев.

Спортивная площадка в Хвалынске стала одним из первых объектов, введённых в эксплуатацию в рамках программы текущего года.