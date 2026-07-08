В небе над Саратовской областью были перехвачены БПЛА Киева. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне Саратовская область подверглась украинской атаке. Ночью 8 числа люди слышали звуки взрывов, в областном центре был виден черный дым. Налет дронов обернулся трагедией. Рассказываем последние новости об атаке БПЛА на Саратов на 9 июля 2026 года.

Последние новости об атаке БПЛА на Саратов на 9 июля 2026 года: есть погибшие и пострадавшие

О том, что в Саратовскую область залетели беспилотники вооруженных формирований Киева губернатор Роман Бусаргин сообщил накануне в три часа ночи, 8 июля. Информацию об угрозе поступила по каналам Министерства обороны РФ. Люди в соцсетях испуганно делились, что в региональном центре слышны звуки взрывов, чуть позже заговорили о черном дыме в небе. В некоторых районах завыли сирены и системы оповещения. Все экстренные службы привели в полную готовность.

В Минобороны подтвердили, что в период с восьми вечера 7 июля до восьми утра 8 июля были перехвачены и уничтожены 415 БПЛА самолетного типа, выпущенных ВСУ. В списке целей противника значилась и Саратовская область.

Глава региона заявил, что дроны повредили гражданские объекты, но не стал уточнять, какие именно. К сожалению, не обошлось без жертв - в результате украинской атаки погиб человек.

«Глубочайшие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана необходимая поддержка», - пообещал Бусаргин.

Были и пострадавшие. Точно число власти не уточнили, но заверили, что всем им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как оказалось, разрушения зафиксировали в региональном центре. У людей буквально повыбивало окна в домах.

«По поручению губернатора Романа Бусаргина администрацией организована работа по оценке ущерба и оказанию помощи гражданам. Сейчас на местах работают специалисты администрации, проводится обход объектов. Всем будет оказана необходимая помощь», - сообщил мэр Саратова Игорь Молчанов.

В городе организовали прием заявлений на оказание материальной поддержки. Была открыта круглосуточная горячая линия: 96-07-70.

Что произошло после атаки БПЛА на Саратов 8 июля

На гибель человека при атаке БПЛА на Саратов 8 июля отреагировали в Следственном комитете России. Там заявили, что сотрудники ведомства будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований.

«По информации местных органов исполнительной власти, в Саратовской области в результате атаки БПЛА один человек погиб. Следователи СК России дадут правовую оценку действиям представителей ВФУ, причастных к совершению преступлений», - прокомментировали в Следкоме.

Кроме того, около шести часов длились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в саратовском аэропорту Гагарин. Росавиация объявила о них в 2:19 по местному времени, а об отмене - в 8:16.

Не обошлось без задержек рейсов по направлению Саратова. Как их пережили путешественники? Все ли положенные услуги они получили? В этом сейчас разбираются в Уральской транспортной прокуратуре.

«Вопрос предоставления авиакомпаниями обязательных услуг пассажирам задержанных рейсов находится на контроле транспортных прокуроров», - сообщили в ведомстве.

Также там напомнили, что в случае нарушения прав нужно обращаться к дежурному прокурору по телефону 8-922-120-60-50, либо оставить обращение на электронной платформе.