ВСУ провели атаку БПЛА на Саратовскую область 8 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские вооруженные формирования снова наносят удары по мирным целям на территории России. 8 июля атаке БПЛА подверглась Саратовская область. К сожалению, не обошлось без жертв. Последние новости об обстреле региона со стороны ВСУ - в материале «КП-Саратов».

Последние новости об атаке БПЛА на Саратовскую область 8 июля 2026

Еще в 3:14 ночи по местному времени губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об опасности атаки БПЛА на регион.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения», - написал политик в своих мессенджерах.

Он добавил, что все экстренные службы были приведены в полную готовность.

Уже в 7:23 Бусаргин опубликовал новые сведения - налет беспилотников не обошелся без последствий:

«В результате атаки вражеских БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры».

Где именно зафиксированы атаки дронов глава региона уточнять не стал. Сейчас сотрудники экстренных служб занимаются устранением последствий. Сохраняется риск повторных обстрелов.

Что известно о погибших и пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область

Украинская атака БПЛА на Саратовскую область 8 июля 2026 года не обошлась без жертв и раненых. Пострадали обычные мирные люди.

«Есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медпомощь», - рассказал губернатор Роман Бусаргин.

Что касается погибших, то по последним сведениям в результате обстрела дронами был убит один человек.

«Глубочайшие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана необходимая поддержка», - пообещал Бусаргин.

Работа аэропорта Гагарин после атаки БПЛА на Саратовскую область 8 июля

Нападение киевского режима на регион не обошлось без последствий для людей. В два часа ночи в международном аэропорте Гагарин в Саратове временно приостановили полеты.

«В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов», - сообщили в Росавиации.

Представители самой воздушной гавани на своих ресурсах об организации работы не информировали. Судя по онлайн табло, некоторые рейсы успели вылететь до опасности атаки БПЛА, часть задерживается.