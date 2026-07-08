Праздник подлинных семейных ценностей и достойного будущего

Фото: Правительство Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратился к жителям региона с поздравительной речью по случаю Дня семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается в России 8 июля.

В своем обращении глава региона подчеркнул незыблемость традиционных ценностей: «Семья во все времена была основой сильной России, решимости и единства нашего народа».

Губернатор процитировал слова Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина: «Нет ничего важнее подлинных семейных ценностей, именно они дают самую надежную опору. И нет для человека счастья большего, чем быть родителем. Изо дня в день видеть, как познают мир, взрослеют дети. Сохранение семейных ценностей, защита детства, уважение к старшим и труду родителей — важные основы, объединяющие общество и передающиеся из поколения в поколение. Они помогают России уверенно двигаться вперед».

«Уважаемые жители Саратовской области! От всего сердца поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Пусть каждый день в ваших семьях будет наполнен радостью, гармонией и благополучием! Помните, что семья — одна из наших главных ценностей. Берегите родных и близких людей, всегда поддерживайте друг друга и оставайтесь вместе, несмотря на какие-либо трудности и испытания», - обратился к землякам саратовский губернатор.

Напомним, дата праздника приурочена ко дню памяти православных святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями брака. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, направленные на укрепление института семьи. По данным опроса лаборатории «Социология религии», более 80% россиян активно поддерживают семейную память, посещая кладбища, просматривая архивы и участвуя в общих праздниках со своими близкими.