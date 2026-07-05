Всесторонняя поддержка для «Наших героев»

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В Пензе состоялось заседание Совета Приволжского федерального округа, главной темой которого стало совершенствование системы поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Вопросы интеграции ветеранов в мирную жизнь и действующие региональные программы также детально обсуждались на встрече губернатора Саратовской области Романа Бусаргина с Полномочным представителем Президента в ПФО Игорем Комаровым во время его визита в Саратовскую область на текущей неделе.

Открывая заседание, Игорь Комаров подчеркнул, что процесс адаптации должен происходить с активным вовлечением родных и близких военнослужащих. Этот подход уже успешно реализуется в Саратовской области.

Реабилитация для всей семьи

Ключевым элементом поддержки в регионе является реабилитационный центр в Хвалынске. В отличие от многих других учреждений, здесь помощь оказывается не только самим участникам СВО, но и их семьям, что способствует более гармоничному возвращению к мирной жизни. Аналогичные возможности прорабатываются и для других центров реабилитации, открытых на территории области.

Кадровые программы и трудоустройство

Отдельное внимание на заседании уделили кадровым вопросам. Речь идет о выполнении задачи, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным, по интеграции ветеранов в органы власти и другие сферы деятельности. Во всех регионах ПФО, включая Саратовскую область, действуют специальные проекты. В нашем регионе успешно работает программа «Наши герои», направленная на содействие в трудоустройстве.

По данным губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, благодаря созданным в кадровых центрах «окнам» для участников СВО и их семей, уже трудоустроено 496 человек. При этом предприятия региона подали более 1500 заявок на предоставление рабочих мест, демонстрируя высокую социальную ответственность.

Итоги и дальнейшие шаги

Подводя итоги заседания, Игорь Комаров отметил, что основная задача Совета округа — выработка и реализация эффективных решений для совершенствования системы поддержки. Все предложения, озвученные на встрече, будут отражены в итоговом протоколе и направлены в федеральные и региональные органы власти для практической реализации.

Работа профильного фонда «Защитники Отечества» также играет важную роль: с момента его открытия в регионе поступило и отработано более 14 тысяч обращений от ветеранов и их семей. В 2026 году на поддержку участников СВО и их близких в Саратовской области планируется направить рекордную сумму — более 20 миллиардов рублей.