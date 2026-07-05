Всесторонняя поддержка для «Наших героев»

Открывая заседание, Игорь Комаров подчеркнул, что процесс адаптации должен происходить с активным вовлечением родных и близких военнослужащих. Этот подход уже успешно реализуется в Саратовской области.
Ключевым элементом поддержки в регионе является реабилитационный центр в Хвалынске. В отличие от многих других учреждений, здесь помощь оказывается не только самим участникам СВО, но и их семьям, что способствует более гармоничному возвращению к мирной жизни. Аналогичные возможности прорабатываются и для других центров реабилитации, открытых на территории области.
Отдельное внимание на заседании уделили кадровым вопросам. Речь идет о выполнении задачи, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным, по интеграции ветеранов в органы власти и другие сферы деятельности. Во всех регионах ПФО, включая Саратовскую область, действуют специальные проекты. В нашем регионе успешно работает программа «Наши герои», направленная на содействие в трудоустройстве.
По данным губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, благодаря созданным в кадровых центрах «окнам» для участников СВО и их семей, уже трудоустроено 496 человек. При этом предприятия региона подали более 1500 заявок на предоставление рабочих мест, демонстрируя высокую социальную ответственность.
Подводя итоги заседания, Игорь Комаров отметил, что основная задача Совета округа — выработка и реализация эффективных решений для совершенствования системы поддержки. Все предложения, озвученные на встрече, будут отражены в итоговом протоколе и направлены в федеральные и региональные органы власти для практической реализации.
Работа профильного фонда «Защитники Отечества» также играет важную роль: с момента его открытия в регионе поступило и отработано более 14 тысяч обращений от ветеранов и их семей. В 2026 году на поддержку участников СВО и их близких в Саратовской области планируется направить рекордную сумму — более 20 миллиардов рублей.