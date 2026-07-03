Победил конкурс

Фото: ФосАгро

Так называется корпоративный конкурс, который вот уже четвёртый год собирает вместе семьи работников Компании-производителя минеральных удобрений. Всё получается настолько здорово, что «Поколение ФосАгро» признали победителем Премии «Лучшие ESG проекты России – 2026» в категории «Социальные программы. Развитие спорта и социальная ответственность».

Фото: ФосАгро

В этом году на участие в Программе поступило более 500 заявок от компаний и организаций из самых разных отраслей. Экспертный совет премии, куда входят представители бизнеса, государственных и общественных структур, лауреатами назвал лишь 67 проектов, которые отвечали главным требованиям: блестящее воплощение идеи, её значимость и возможность реализовать в любых масштабах. Поколение «ФосАгро» - как раз из таких.

Директор по персоналу ПАО «ФосАгро» Дмитрий Бородич поблагодарил экспертный совет Премии «Лучшие ESG проекты России – 2026» за высокую оценку проекта и рассказал предысторию:

- Чтобы увлечь как можно больше наших работников и членов их семей совместным спортивным досугом и привлечь их на корпоративные спортивные объекты, мы придумали не просто весёлые старты, а большой спортивный фестиваль. Участие в нём могут принять семьи с любым уровнем физической подготовки. Основным в нашем проекте стал «олимпийский» принцип: главное - не победа, а участие, а также дружба, единство и взаимовыручка.

- Это наш девиз, - подтверждает большая семья Небайкиных из Балаково. Они в этом году победили в категории «Родители с детьми 9-12 лет». Хотя использовали шансы и в других возрастах – семья же многодетная!

- Мы боролись аж в три захода, - рассказывает мама, Мария Небайкина. Она трудится контролёром качества на балаковском предприятии ФосАгро и принимает участие вместе с родными во всех корпоративных активностях. - На семейном совете мы решили, что наш старший сын будет держать за нас кулачки на трибуне, а мы с мужем побегаем с малышами. У нас всегда — один за всех и все за одного. Так что, когда объявили результаты, и мы узнали, что победили - прыгали до потолка все, в том числе и наш старший болельщик.

Популярность «Поколения «ФосАгро»» растёт. В этом году в Балакове к участию заявились 55 семейных команд работников предприятия, и организаторам даже пришлось проводить 2 отборочных этапа. А чтобы ещё больше сдружить и укрепить семьи заводчан, приняли мудрое решение повысить возрастную планку детей-участников до 15 лет. И оно было верным: подростки смущались только в первые несколько минут, а потом забыв про возрастную загадочность, резвились как в детстве, а за выход в суперфинал боролись что есть сил: в команде с родителями бросали в цель гигантские мячи, преодолевали препятствия на надувном самолёте, собирали на скорость полуторометровый кубик Рубика.

Фото: ФосАгро

Стимул для борьбы серьёзный. Победителей среди всех подразделений ФосАгро определяет большой суперфинал. Он проходит в одном из городов присутствия Компании в формате телевизионного шоу в прямом эфире накануне Дня химика.

Ещё одна мудрая «фишка» корпоративного конкурса - ни одна из команд не знает свой результат, на площадке нет соперничества, а только искренняя поддержка друг друга. В финале - все участники получают подарки возвращаются домой с отличным настроением. Наша знакомая семья Небайкиных и тут готова подтвердить – всё так и было. Главная победа в Череповце на Суперфинале им не досталась, зато какое получилось путешествие! Будет что рассказать новым поколениям.

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