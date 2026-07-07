От 30 лет до 101 года: Социальный фонд подсчитал пенсионеров Саратовской области и нашел двух Февроний

Фото: Архив КП

В Саратовской области проживает около 654 тысяч человек, получающих пенсионные выплаты. Эту внушительную цифру региональное отделение Социального фонда России дополнило необычной статистикой имен. Самыми популярными оказались традиционные русские имена: пенсию в регионе получают 2 700 мужчин по имени Петр. А вот самыми редкими стали две Февронии — обладательницы одного из самых поэтичных старинных имен.

Статистика знает не только количество, но и возраст этих людей. Самым старшим носителем имени в списке пенсионеров оказался Петр — ему исполнился 101 год. Старейшая Феврония региона отметила свой 95-й день рождения. Эти цифры наглядно демонстрируют, что обладатели традиционных русских имен отличаются завидным долголетием.

Подавляющее большинство пожилых жителей области — 547 тысяч человек — являются получателями страховых пенсий по старости.

Для тех, кто планирует завершить трудовую деятельность в текущем году, действуют следующие правила федерального законодательства:

Общая цифра в 654 тысячи человек показывает масштаб социальной работы в регионе. Оставшиеся 107 тысяч пенсионеров (разница между общим числом и получателями пенсии по старости) — это граждане, вышедшие на заслуженный отдых досрочно или получающие выплаты по инвалидности и потере кормильца.

Региональное отделение СФР напоминает, что проверить свои накопленные баллы и стаж можно в любой момент через портал «Госуслуги» или личный кабинет на сайте Социального фонда, чтобы заранее убедиться в соответствии всем критериям для назначения выплат.