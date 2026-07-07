Саратовские коты, пряники и цирк: определены лучшие сувениры Поволжья 2026 года

Фото: Минэкономразвития Саратовской области

В регионе подведены итоги VII открытого фестиваля-конкурса «Сувенир Саратовской области». Эксперты определили победителей престижной премии, которая ежегодно задает тренды в индустрии внутреннего туризма и народных промыслов. Организатором конкурса выступила Палата ремесел при поддержке министерства экономического развития и Торгово-промышленной палаты региона.

Всего на строгий суд жюри было представлено 231 заявка. География участников вышла далеко за пределы губернии — побороться за звание лучших приехали мастера из Воронежской, Пензенской областей и Краснодарского края. В финал прошли 127 работ, которые оценивались по 11 номинациям: от гастрономических деликатесов до сложных корпоративных подарков.

Победители конкурса наглядно показывают, чем сегодня гордится Саратовский край. В топ лучших вошли как переосмысленные традиции, так и новые культурные коды:

Отдельного внимания заслуживает победитель народного голосования. Приз зрительских симпатий завоевал мастер Вячеслав Бондаревский с набором шахмат «Саратов». Каждая фигурка выполнена вручную и отражает уникальные достопримечательности города — от консерватории до знаменитого автодорожного моста через Волгу.

Уровень мастерства участников в этом году оказался настолько высок, что эксперты приняли беспрецедентное решение о распределении наград. Всего по итогам конкурса присуждено 51 призовое место: 12 первых мест; 19 вторых мест; 20 третьих мест.

Кроме того, партнеры конкурса учредили специальные призы для самых нестандартных и смелых идей.

Фестиваль-конкурс «Сувенир Саратовской области» выполняет важнейшую миссию: он помогает локальным мастерам выйти на большой рынок, сохраняет нематериальное наследие региона и формирует ту самую материальную культуру, которую туристы увозят домой вместе с воспоминаниями о теплом приеме на берегах Волги. Ожидается, что работы победителей уже в ближайшее время пополнят ассортимент туристических лавок, музеев и станут обязательными пунктами в шопинг-списках гостей Поволжья.