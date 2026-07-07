Золото Поволжья: в Саратовской области намолочено более 20 тысяч тонн зерна

Фото: Правительство Саратовской области

Старт уборочной кампании стал ключевой темой совещания при заместителе Председателя Правительства РФ Дмитрии Патрушеве. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Контроль за топливом и ход работ

На особом контроле федерального центра находится вопрос бесперебойного обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами. В Саратовской области перед региональным министерством сельского хозяйства и главами муниципалитетов поставлена задача в постоянном режиме мониторить ситуацию с логистикой ГСМ и незамедлительно реагировать на любые сигналы. У сельхозпроизводителей не должно быть перебоев с поставками топлива в самый ответственный период полевых работ.

Уборочная кампания в регионе набирает обороты. По данным на текущий момент, аграриям удалось намолотить более 20 тысяч тонн зерна при средней урожайности 30,4 ц/га, что превышает показатели прошлого года. Лидирующие позиции по продуктивности полей сейчас занимают Энгельсский, Советский и Балаковский районы.

Озимый клин и состояние посевов

Основу будущего урожая составляют озимые культуры. В этом году их площадь в регионе превышает 1,1 млн гектаров. Состояние посевов в большинстве хозяйств оценивается специалистами как хорошее и удовлетворительное, что создает благоприятный прогноз на завершение сезона.

Напомним, Саратовская область традиционно входит в число крупнейших сельскохозяйственных регионов России. Своевременное реагирование на возможные риски и поддержка со стороны правительства позволяют рассчитывать на успешное выполнение плановых показателей по сбору зерновых культур в текущем году.