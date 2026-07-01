От Энгельса до Владивостока: как саратовская компания строит котельные по всей России

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От Энгельса до Владивостока: как саратовская компания строит котельные по всей России

Компания ООО «ГК ПРОМСТАНДАРТ», базирующаяся в Энгельсе, работает в сфере проектирования и производства «под ключ» блочных котельных установок, а также поставки газопоршневых установок ГПУ и газорегуляторного оборудования. За время своей работы предприятие вышло далеко за пределы региона и сегодня поставляет свою продукцию в любые города России и страны СНГ.

Главный принцип работы компании — полный производственный цикл и строгий контроль качества на каждом этапе. При изготовлении оборудования учитываются требования ТУ, ГОСТ и СНиП, что обеспечивает надежность и безопасность объектов.

От проекта до запуска: полный комплекс работ

Сегодня «ГК ПРОМСТАНДАРТ» выполняет весь спектр задач.Компания выпускает и поставляет блочно-модульные котельные установки различной мощности и исполнения (газовые, дизельные и комбинированные газ-дизель), включая отдельно стоящие котельные, крышные котельные установки для объектов бизнеса и торговых центров, котельные на шасси, а также мобильные и аварийные котельные. Оборудование охватывает большой диапазон мощностей и может использоваться как для отопления, так и для горячего водоснабжения.

Компания работает как с крупными промышленными объектами, так и с локальными задачами от небольших котельных мощностью от 100 кВт до крупных систем, обеспечивающих отопление целых жилых кварталов.

Отдельное направление занимают мобильные и модульные решения. Это современные котельные, которые могут устанавливаться на шасси, работать в формате крышных установок или использоваться как аварийные источники тепла.

Скорость, мобильность и заводская готовность

Как отмечают в компании, главным отличием модульных котельных от традиционных стационарных является скорость реализации.

«Клиент может параллельно готовить площадку, пока мы на производстве собираем котельную. В итоге за 60–80 дней он получает полностью готовое сертифицированное изделие, которое остается только подключить к внешним сетям», — рассказал корреспонденту КП исполнительный директор компании Евгений Устинов.

Такой подход значительно сокращает сроки запуска объектов и снижает общие затраты заказчика.

География работы — вся Россия

«ГК ПРОМСТАНДАРТ» не ограничивается Саратовской областью. География поставок охватывает всю страну. «Мы работаем по всей территории Российской Федерации», — подчеркивает исполнительный директор компании Евгений Устинов.

По его словам, предприятие уже реализовывало проекты в самых разных регионах страны, включая Дальний Восток, Калининград. Для доставки задействуются все виды транспорта, в том числе речной и морской транспорт.

«Машины шли около десяти суток до Владивостока, после чего специалисты выехали на монтаж и дальнейшие пусконаладочные работы. Одна доставка стоила более 2-х миллионов рублей, но заказчик выбрал именно нас для реализации своего проекта», — отмечает директор.

Преимущество компании

Главное конкурентное преимущество «ГК ПРОМСТАНДАРТ» — это полный цикл производства и сопровождения: от инженерного проектирования до запуска оборудования на объекте.

В компании работают не только монтажники и сварщики, но и собственные проектировщики и специалисты КИПиА, отвечающие за электронику и автоматику. Это позволяет полностью контролировать качество на каждом этапе и адаптировать решения под конкретные задачи заказчика.

Дополнительным фактором надежности является собственное производство и сертификация продукции, соответствующей требованиям промышленной безопасности.

Предприятие обеспечивает рабочие места специалистам разных направлений и поддерживает стабильную загрузку производства благодаря постоянным заказам.

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