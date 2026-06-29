Благоустройство по гласу народа

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Стали известны наиболее популярные общественные пространства в крупных городах Саратовской области, которые победили во всероссийском конкурсе по отбору объектов для благоустройства. Напомним, выбор проходил с 21 апреля по 12 июня текущего года.

Первое место в Саратове занял Городской парк культуры и отдыха имени М. Горького, получив более 28 тысяч голосов. Всего в областном центре победу одержали четыре территории, которые планируется благоустроить и озеленить в 2027 году.

В Энгельсе лидирующую позицию также занял Городской парк «Покровский», за который проголосовало свыше 16 тысяч человек. При этом в городе победили три объекта. Парк будет украшен новыми арт-объектами и декоративным освещением.

Жители Балаковского района проявили наибольшую активность, поддержав благоустройство территории вдоль оросительного канала имени Е.Е. Алексеевского в Балаково. Эта инициатива собрала около 7 тысяч голосов, а всего в районе победили семь локаций.

Полные списки победивших территорий опубликованы на специальном онлайн-ресурсе.

«В этом году более 376 тысяч саратовцев приняли участие в общероссийском голосовании по выбору объектов для благоустройства. Благодаря их выбору, в 2027 году будут преображены общественные пространства. Всего же в Саратовской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» улучшено почти 1,5 тысячи территорий», — сообщил министр строительства и ЖКХ региона Михаил Бутылкин.

Всероссийское голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.