Профессия, дающая крылья: в Саратове состоялся выпускной для особенных студентов

Фото: СКИПО

26 июня в стенах Саратовского колледжа-интерната профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), царила совершенно особенная атмосфера. Это был день, наполненный гордостью, светлой грустью и огромной надеждой. Здесь состоялся торжественный выпускной, праздник для тех, кто своим трудом и упорством доказал: для мечты и профессионализма нет никаких преград.

55 выпускников, в чьих глазах сегодня смешались волнение и радость, получили свидетельства о профессии. В их руках — не просто документы, а настоящие ключи к новой, самостоятельной жизни. Кто-то освоил ремесло штукатура, кто-то — портного, а кто-то научился быть оператором ЭВМ, обувщиком по ремонту обуви или рабочим зеленого хозяйства. Каждая из этих профессий — это не просто строчка в дипломе, а ступенька к уверенности в себе и финансовой независимости.

С напутственными словами к молодым специалистам обратился заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Сергей Строков. Его речь была не формальным выступлением, а искренним пожеланием: «Желаю вам уверенно шагать по жизни, находить своё призвание, не бояться трудностей и всегда стремиться к новым знаниям и достижениям».

Фото: СКИПО

К словам поддержки присоединилась и директор колледжа Алевтина Матасова. Она пожелала своим воспитанникам успешной профессиональной реализации, благополучия и простого человеческого счастья.

Но самыми трогательными, пожалуй, были моменты, когда на сцену поднимались родители. В их словах благодарности педагогам звучала вся глубина признательности за профессионализм и чуткость. А пожелания своим детям были пронизаны безусловной любовью и верой в их силы. Они желали им найти достойное место в жизни, быть востребованными и всегда помнить о том, какой путь они уже прошли.

Фото: СКИПО

Праздник украсила концертная программа. Для выпускников и их гостей пели солисты ДК «Россия» Елена Алешкина и Александр Головин. Их мастерство подарило всем присутствующим незабываемые эмоции и яркие впечатления. В этот день не было деления на «обычных» и «особенных» — была единая семья, объединённая радостью успеха. И этот выпускной, без сомнения, навсегда останется в памяти каждого как день, когда вера в себя превратилась в первую большую профессиональную победу.