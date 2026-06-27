Инвестируем в будущее: как накопить на учебу ребенку или прибавку к пенсии для себя

Предоставлено «КП». Открыть ПДС можно в любом офисе ПСБ или онлайн.

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Возможно ли сегодня строить долгосрочные финансовые планы? Например, накопить на оплату обучения в вузе для ребенка, который еще ходит в детский сад, или на пенсию для себя? Какие финансовые инструменты стоит использовать для решения этих задач? «Комсомолка» проконсультировалась в банке ПСБ.

Как работает программа долгосрочных сбережений

Для создания финансового резерва или достижения значимых жизненных целей можно воспользоваться программой долгосрочных сбережений (ПДС). Ключевой особенностью ПДС является возможность получения софинансирования от государства*. Его размер зависит от среднемесячного дохода вкладчика и суммы взносов за год — максимум 360 000 рублей за 10 лет участия в программе или до 36 000 рублей в год. Со взносов в ПДС можно получать налоговый вычет в размере 13-22% от суммы собственных взносов**. Также на все средства в ПДС начисляется инвестиционный доход***.

Заключить договор ПДС можно с 18 лет. При этом возрастные ограничения на лицо, в пользу которого заключается договор, отсутствуют. Это и позволяет одному участнику вносить взносы, а другому — получать выплаты. Именно так можно накопить на обучение ребенка или прибавку к пенсии маме.

В программе есть первоначальный взнос. Например, в ПСБ при открытии ПДС в мобильном приложении или интернет-банке можно внести от 2000 рублей, а в отделениях банка – от 15 000 рублей. Пополнять счет можно в любой момент времени и любыми комфортными суммами.

Еще один важный момент — средства участников ПДС застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей. При этом максимальный размер гарантирования может быть дополнительно увеличен на сумму переведенных из ОПС пенсионных накоплений, софинансирования от государства и инвестиционного дохода.

Фото: Shutterstock. Будущее детей планировать с ПДС легко.

А теперь практика

Чтобы было понятнее, как работает ПДС, приведем примеры стратегий накопления****.

Стратегия №1 – на образование ребенка (период накопления 15 лет).

Семья Ивановых начинает откладывать на получение высшего образования в престижном вузе для сына Саши, которому сейчас 3 года. Программу открывает глава семьи Николай Иванов, вносит первоначальный взнос 50 000 рублей, размер ежемесячных пополнений — по 3000 рублей. Поскольку доход Николая составляет 80 000 рублей в месяц, ежегодное софинансирование от государства будет в соотношении 1:1, то есть до 36 000 рублей в год. Расчетная инвестиционная доходность — 10% годовых.

К 18-летию сына на счете будет около 2,3 млн рублей. Этой суммы может хватить на оплату обучения в вузе или стать серьезным финансовым подспорьем для старта во взрослой жизни.

Стратегия №2 – на прибавку к государственной пенсии (период накопления 5 лет).

Светлана Васильева с доходом 95000 рублей помогает накопить на прибавку к пенсии маме, которой до выхода на заслуженный отдых осталось 5 лет. Первоначальный взнос Светланы составляет 150000 рублей, пополнения — по 6000 рублей ежемесячно. Расчетная инвестиционная доходность — 10% годовых.

К 60-летию мамы Светлана сможет накопить около 920000 рублей. Если после выхода на пенсию распределить эту сумму на пять лет выплат, это даст дополнительный доход порядка 15000 рублей ежемесячно.

С ПДС накопления становятся практически незаметными для семейного бюджета, а благодаря государственной поддержке и инвестиционному доходу итоговая сумма может существенно превысить объем собственных вложений.

Предоставлено «КП». Бонус за ПДС в ПСБ — возможность открыть вклад на особых условиях

Дополнительная возможность

Участники программы долгосрочных сбережений в ПСБ также могут воспользоваться специальным предложением банка и открыть вклад «Ставка на будущее» с доходностью до 30% годовых*****. Такой инструмент позволяет получить дополнительный доход на свободные средства, пока долгосрочные накопления продолжают работать на достижение крупных финансовых целей.

Финансовые цели, рассчитанные на годы вперед, кажутся сложными только на первый взгляд. Однако регулярные взносы, государственное софинансирование и инвестиционный доход позволяют постепенно формировать капитал без существенной нагрузки на семейный бюджет. А если речь идет о будущем детей, родителей или собственном пенсионном обеспечении, начинать копить лучше как можно раньше — тогда даже небольшие суммы со временем способны дать заметный результат.

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*Для получения софинансирования от государства необходимо вносить от 2000 рублей по итогам года. Софинансирование от государства осуществляется в соответствии со ст. 36.44 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

** Налоговый вычет на долгосрочные сбережения предоставляется пpи уплате взносов на сумму не более 400 000 руб. (включая взносы по НПО, ИИС и ДСЖ) за налоговый период (год) (пп. 1 п. 2 ст. 219.2 НК РФ). Сумма НДФЛ, которую можно вернуть по ПДС, составляет 13%-22% от суммы взносов. Налогоплательщик имеет право на налоговый вычет при соблюдении условий, установленных п. 4 ст.219.2 НК РФ и пп. 4 п. 2 ст.219.2 НК РФ.

***Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, доходность инвестирования не гарантируется государством.

****Расчет используется для получения примерного представления о возможных результатах формирования долгосрочных сбережений. Не является офертой. Использованный в расчете инвестиционный доход (10% годовых) фонда не является прогнозом относительно результатов будущей инвестиционной деятельности фонда и применяется исключительно с целью наглядности примера. Расчет предполагает сценарий ежемесячного пополнения счета, начиная с января (внесение первоначального сберегательного взноса) и далее пополнение счета на ежемесячной основе.

*****«Ставка на будущее» — вклад для физических лиц, в рублях. Минимальная сумма вклада 30 000 руб. Открытие вклада возможно в период с 21 июня 2026 г. по17 июля 2026 г. (включительно). Открытие вклада в подразделениях ПАО «Банк ПСБ» (далее – Банк) возможно физическими лицами – гражданами РФ (далее – клиент) при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц, заключенного с Банком. Срок вклада 32, 61 или 91 день. Для участников программы долгосрочных сбережений НПФ ПСБ. Непополняемый. Пролонгация – не более 3 раз на условиях вклада «Моя выгода». Максимальная сумма – не выше суммы первого взноса в ПДС. В случае расторжения договора долгосрочного страхования (ДДС), учитываемого при открытии вклада, в течение 14 календарных дней после даты заключения ДДС, процентная ставка по вкладу будет снижена до 0,01% годовых в дату поступления в Банк информации о расторжении ДДС и будет применяться при начислении процентов по вкладу со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада. Выплата процентов в конце срока вклада на депозитный счет по учету вклада. Годовая процентная ставка (в %) (минимальная гарантированная ставка): 32 дня - 30%, 61 день - 25%, 91 день - 20%. Елена ЧЕЧЕНИНА

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