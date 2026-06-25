В объективе – национальные костюмы России

Фото: Полина Шпак

В Саратовском областном музее краеведения открылась выставка фотографа Костаса Асимиса «Национальные костюмы России». Событие приурочили к Году единства народов нашей страны. В зале звучала народная музыка, выступал коллектив «Отрада», потом автор провёл экскурсию, и уже после официальной части гости выстроились за открытками и автографами.

Фото: Полина Шпак

В истории этого проекта сразу цепляет одно: фотограф, родившийся в Ташкенте, выросший в Югославии и много лет живший на Афоне, вдруг с азартом берется за национальные костюмы России. Но на самом деле никакого «вдруг» тут нет. Асимис давно работает в нашей стране, изучает её культуру и традиции. Ранее он уже представил зрителям свои масштабные проекты «Наш Афон» и «На страже земли русской. Кремли и крепости России». Теперь же в его объективе – костюмы различных народов, населяющих страну. На творческом пути его поддерживает один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений - компания «ФосАгро», которая в рамках своих социальных проектов содействует сохранению и укреплению национальных традиций.

Фото: Полина Шпак

«Не каждый человек может посетить разные уголки нашей необъятной Родины. А благодаря таким проектам появляется возможность прикоснуться к культуре и традициям самых разных регионов страны. Зрители изучают особенности Северного края, Вологодчины, Кубани, Брянщины, Поволжья, убеждаются в уникальности их истории, культуры, образа жизни. Меня особенно впечатляет, когда на фотографиях узнаешь места, в которых когда-то бывал сам. Это рождает чувство сопричастности. Самое ценное, что такие выставки не просто знакомят с культурой разных территорий, а пробуждают желание увидеть эти места своими глазами, глубже изучить их историю и традиции. Это дорогого стоит», — отметила заместитель директора Балаковского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») по работе с региональными органами государственной власти Наталья Красильникова.

Фото: Полина Шпак

Во время первой экскурсии автор рассказал гостям, что моделями, которые предстают в национальных костюмах, обычно выступают простые жители городов и деревень, в которых проходят съёмки. Это одновременно и хорошо (эти люди больше всего похожи на своих предков, носивших национальные наряды) и добавляет трудностей. Ведь новичку без опыта позирования трудно освоиться в кадре. Но Костас говорит, что может раскрепостить любого. Главное, найти подход. А он кроется в искренней шутке, добром слове или комплименте. По мнению автора, некрасивых людей не бывает.

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На вопрос журналиста «Комсомольской правды» о любимом времени года Костас Асимис ответил с улыбкой и в своем фирменном стиле:

— За эти пять лет я понял, что в России существует всего два времени года: белая зима и зелёная зима. Если учесть, что в Греции я жил при сорокаградусной жаре, то здесь мне, конечно, холодно.

Фото: Полина Шпак

Шутка вызвала улыбки у гостей, однако в ней есть доля правды. За годы работы над проектом фотограф успел объехать десятки российских регионов и увидеть страну в самые разные сезоны. Поэтому о российском климате он говорит уже как человек с большим личным опытом путешествий.

Его работы хочется не просто смотреть, а разглядывать, как старую карту, на которой вдруг встречаются знакомые улицы, села, лица и смыслы. И в этом, наверное, вся сила проекта «Национальные костюмы России». Познакомиться с ним можно в музее краеведения до 17 августа.

Полина Шпак