«Что делать? Опыт противостояния»: саратовский театр «оживил» Чернышевского

Фото: ООО "Волга-Медиа"

23 и 24 июня Театр драмы, музыки и поэзии «БалаганчикЪ» устроил настоящий подарок для ценителей искусства, устроив показы спектакля «Что делать? Опыт противостояния» в самой аутентичной из возможных локаций — во внутреннем дворе и на веранде мемориального дома-музея Николая Чернышевского. Это был не просто спектакль, а глубокое, личное высказывание о великом писателе и мыслителе, лишенное привычного налета школьной программы.

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Идея постановки родилась у художественного руководителя театра Елены Смирновой в период, когда «БалаганчикЪ» не имел собственного помещения и квартировал в музее. Перечитав дневники и письма писателя, она влюбилась в его личность и решила показать настоящего Чернышевского — гуманиста, борца за эмансипацию и человека невероятной внутренней силы. Спектакль стал способом поделиться этим открытием со зрителем, используя саму архитектуру дома как декорацию. Балконы, балюстрады и фасад здания превратились в сценическое пространство, идеально подходящее для вертикальной мизансцены.

Сцена как жизнь: актерские работы

Действие разворачивается на фоне дома. Он словно распахивает объятия для Верочки, создавая пространство для самоопределения героев. В центре повествования — дуэт Автора и Веры Павловны (Даяна Жукоцкая). Актриса пленяет сочетанием хрупкой красоты и несгибаемого внутреннего стержня, создавая образ женщины, которая находит в себе силы бороться с предопределением судьбы.

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Особого упоминания заслуживает ансамбль родителей Веры Павловны. Ирина Короткова в роли властной матери и Михаил Юдин в образе робкого, но хитрого отца разыгрывают отдельную комедию. Их пантомима с жонглированием рюмочками во время сварливых речей — это высший пилотаж актерского мастерства, вызывающий искренний смех.

Не менее убедительны и другие образы. Жюли в исполнении Елизаветы Симагиной покоряет своей честностью и кокетливой прямотой, с какими прочит Вере Павловне иное, чем у нее, положение. Александр Кравцов восхитительно создает бравого Сторешникова, а Александр Гулин в роли Лопухова являет собой собирательный образ идеального мужчины — честного, сильного и надежного.

Смысл и наследие

Спектакль «Балаганчика» — это не просто иллюстрация романа. Это глубокое исследование гуманистического взгляда Чернышевского, его борьбы за права личности и социального протеста против уничижения роли женщины. Постановка напоминает, что идеи писателя о свободе и новом типе отношений были революционными для своего времени и остаются актуальными сегодня.

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Успех спектакля подтвержден не только зрительской любовью, но и профессиональным признанием: он уже принес театру три награды на областном фестивале «Золотой Арлекин» и вошел в число претендентов на включение в «Золотой фонд театральных постановок России». Это тот редкий случай, когда театр не просто рассказывает историю, а вступает в диалог с великим прошлым, делая его живым и понятным для современников.