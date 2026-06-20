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Общество20 июня 2026 5:51

Шесть погибших: смертельное ДТП произошло в Дергачевском районе

Шесть человек погибли в Дергачевском районе под Саратовом в лобовом ДТП иномарок
Источник:kp.ru
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Утро 20 июня омрачилось трагическим дорожно-транспортным происшествием в Саратовской области. Лобовое столкновение двух легковых машин унесло жизни шести человек.

По информации, полученной на данный момент от областной службы спасения, инцидент произошел около 7:40 утра в Дергачевском районе, недалеко от населенного пункта с названием Васильевка. Столкнулись автомобили марок Renault Logan и Hyundai Accent. Шесть человек получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались непосредственно на месте происшествия. Еще двое участников ДТП были экстренно доставлены в медицинское учре *ждение.

В салоне автомобиля Renault находились четыре человека, чьи жизни оборвались в результате аварии. Одна женщина из этого автомобиля сумела выжить и получила необходимую медицинскую помощь в больнице. В автомобиле Hyundai погибло двое человек. Мужчина, находившийся в данном автомобиле, после столкновения был госпитализирован.