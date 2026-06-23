Фото: Николай Панков

В номере № 45 (27791) за 23 июня «Комсомольской правды» в Саратове вышло эксклюзивное интервью «Слышать людей - работать для людей» с депутатом Госдумы РФ Николаем Панковым, в котором он рассказывает, какие проекты реализовывает в регионе.

Представляем вашему вниманию текст публикации.

Президент Владимир Путин подписал Указ «О назначении выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нового созыва». В связи с этим «Комсомольская правда в Саратове» решила пообщаться с одним из наиболее известных в нашем регионе депутатов Госдумы - Николаем Панковым. Николай Васильевич особо в представлении не нуждается.

Он защищает интересы людей практически 20 лет. При этом даже свое свободное время депутат проводит в избирательном округе. Обращение к Панкову - своего рода гарантия решения вопроса. Именно такой стиль работы практикует председатель Государственной думы Вячеслав Володин, в команде которого Панков проработал не один десяток лет.

- Николай Васильевич, спасибо за возможность побеседовать с вами. Зная, какой у вас плотный график, - это особенно ценно. Стало известно, что в новый созыв Думы вы решили избираться от Балашовского округа. Если не секрет - с чем это связано?

- Решение было не спонтанным - его подсказали сами жители. Когда люди из районов балашовского округа предложили мне участвовать в предварительном голосовании, понял: доверяют, ждут предложения совместной работы. В балаковском округе мы вместе с жителями многое сделали, за что им большое спасибо: дороги ремонтировали, школы обновили, многие детские сады привели в порядок. Вместе контролировали реализацию крупных проектов по благоустройству, строительству социальных объектов. И честно скажу: большая заслуга в этом Вячеслава Викторовича Володина. Это его проекты, его подход: вместе с людьми.

Инициатива ремонта дорог в частном секторе исходила от самих балашовцев

Сейчас по Балаковскому району работаем с Антониной Галяшкиной, которая победила в этом округе в предварительном партийном голосовании. Уверен, она будет хорошим депутатом. Буду всячески ей помогать.

Балашовский округ - территория с большим потенциалом, но не все проекты здесь реализованы в полной мере. Жители справедливо заметили: нужно активнее включать наши районы в федеральные программы. Именно над этим уже работаю в этом округе. Принципы те же: слушаем людей, вместе определяем приоритеты, вместе контролируем результат.

- Вы говорите «вместе». А как это работает на практике? Особенно в «новых» для вас районах?

- Знаете, когда приезжаю в любой район, встречаю старых знакомых. Со многими мы работаем больше двадцати лет. Еще когда газификацию в области начинали, когда первые программы по ремонту дорог запускали. Тогда курировал эти направления, будучи еще депутатом областной думы, а потом работая в правительстве.

Поэтому в каждом районе есть люди, с которыми мы начинали и кто сегодня продолжает общее дело. Это не формальность. Когда приезжаю в село, захожу в школу, в детский сад, в библиотеку, вижу: люди хотят работать, предлагают идеи, готовы участвовать.

В городе Калининске ко мне обратились с просьбой помочь создать многофункциональный молодежный центр. Помог отстоять проект на федеральном уровне, и его признали достойным.

Водопроводы

- Николай Васильевич, вы еще даже не кандидат, но мы следим за вашей активной работой, которая уже приносит плоды. Жители районов благодарят вас за решение проблемы с водоснабжением. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что удалось сделать в этом направлении.

- Вы правы, качественная вода - одно из важных условий для комфортной жизни человека. Жители районов эту проблему ощущают особенно остро, и решать ее пытаемся системно.

Масштабный проект нового водозабора на улице Лермонтова реализуется в городе Аткарске. Уже готовы четыре скважины из десяти, строится станция очистки. В Аткарске люди годами жаловались на грязную воду из кранов - это в первую очередь вопрос здоровья, поэтому задача стройконтроля - максимально внимательно следить за реализацией всех этапов строительства.

Кроме этого, долгожданные работы по замене изношенных водопроводных сетей идут в Балашове. Такая возможность появилась в рамках региональной программы. Будет модернизировано более 8 км сетей, обслуживающих 21 социальное учреждение и более 14 тысяч жителей.

Депутат и жители определили адреса для проведения ремонта дорог

Работы масштабные, возникают временные неудобства. В микрорайоне КПТ несколько раз отключали воду, потому что новый водовод прокладывают рядом с действующим. Такое решение предусмотрено проектом: оно минимизирует вскрышные работы, но, к сожалению, несет риск повреждения старых коммуникаций.

Подрядчику поставлена жесткая задача: устранять аварии за свой счет и в максимально короткие сроки. Местным властям поручено проанализировать, нет ли нарушений при реализации проекта. И особое внимание - своевременному подвозу воды. Люди не должны страдать. Спасибо балашовцам за терпение и понимание.

В селе Мордово Красноармейского района началась реконструкция водопровода от села до города Красноармейска.

В этом году переложат 3 км трубы из 16. Отмечу, отрезок через Мордово самый ответственный. Здесь сложный рельеф, и тянется он до первой насосной станции. Именно на этом участке чаще всего были прорывы, что доставляло неудобство жителям. Поэтому важно обеспечить качество. С жителями следим за всеми этапами, качеством и сроками.

Завершена реконструкция водозабора в рабочем поселке Самойловка. Необходимость нашего срочного вмешательства в решение проблемы в этом районе была вызвана срывом сроков предыдущим подрядчиком. Объект оказался под угрозой заморозки, что могло оставить тысячи жителей района без чистой воды. С инициативой о помощи ко мне обратились сами самойловцы на одной из личных встреч.

Провели серию переговоров с губернатором Романом Бусаргиным, а также с руководством областного министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По итогам этих консультаций вопрос о выделении 93,9 млн рублей был внесен в повестку заседания регионального парламента и получил единогласное одобрение.

В результате жители Самойловки получили доступ к централизованному водоснабжению с чистой питьевой водой.

С аналогичной проблемой ко мне обратились жители Романовского района. Совместно с губернатором Романом Бусаргиным будем выделять финансирование на замену и установку новой водонапорной башни Рожновского в рабочем поселке Романовка, селе Большой Карай и селе Пудовкино Гагаринского района.

Качественные дороги

- Николай Васильевич, не менее важными для комфортной жизни в глубинке является качество дорог. Какие результаты достигнуты при вашем содействии в подшефных вам районах?

- Проведена большая работа. В Балашове подняли проблему ремонта дорог в частном секторе - здесь инициатива шла от самих жителей. На встрече в микрорайоне Ветлянка люди показали: на улицах Марины Расковой и Суворова - грунтовые дороги, по которым постоянно течет вода. Пенсионерам тяжело, социальным работникам тоже. Жители собрали более 240 подписей - и это сигнал: проблема массовая, требует решения. Аналогичная ситуация на улице Пушкина. В обоих случаях проблема решена.

Областная дума выделила 30 миллионов рублей на ремонт дорог непосредственно в Балашове. Вместе с жителями выбрали адреса. Принцип простой: в первую очередь - самые аварийные участки и те, что ведут к социально значимым объектам. Потому что разбитая дорога - это не просто неудобство, а вопрос доступности медицины, образования, социальной помощи.

Такая же сумма в этом году выделена на ремонт дорог в городе Красноармейске. Вместе с жителями уже определили адреса, где будут проводиться ремонтные работы. В приоритете - частный сектор и улицы, ведущие к социальным объектам. В социальных сетях от людей поступило свыше 70 обращений, на их основании и формировался список адресов. Важно вовремя начать работы, не позднее 15 июля, чтобы до дождей, к началу сентября, они были завершены. Опять же многое зависит от контроля жителей на местах.

Строительство тротуара длиной более 700 метров идет в Калининске на ул. Пушкина. Добиться этого нам удалось вместе с жителями города. Они обратились ко мне в социальных сетях и рассказали, что вдоль улицы с интенсивным движением транспорта невозможно передвигаться пешком. Из-за отсутствия тротуара люди ходили по проезжей части или по грязной обочине.

Сейчас на улице Пушкина полным ходом идут строительные работы. Встретился с жителями, помогающими контролировать качество, а также с подрядчиком. Калининцы отметили положительный момент: на тротуаре сделаны понижения там, где находятся въезды на территории частных домов. Это значит, он не помешает автовладельцам. Есть и пожелание: тротуар не должен вести «в никуда». Нужно продолжить его по другой стороне улицы и обеспечить безопасный переход. Важно слышать мнения людей и выполнять их пожелания. Чтобы новый тротуар был комфортным и безопасным. С жителями продолжаем контролировать ход работ.

С жалобой на состояние подъездной дороги, ведущей от федеральной трассы, ко мне также обратились жители села Широкий Буерак, расположенного на живописном берегу Волги. В селе безопасная дорога является насущной необходимостью. Власти подтвердили, что ремонтные работы начнутся в ближайшее время. В текущем году планируется привести в порядок участки общей протяженностью 3 километра.

В Широком Буераке познакомился с местным жителем Владимиром Александровичем, который подвез на своей машине по пути на дачу в Пудовкино. Он поднял проблему общественного транспорта: в Пудовкино не ходит автобус, несмотря на большое количество проживающих. Кроме того, мужчина указал на плохое состояние дороги от Широкого Буерака до села - это пласт щебенки, местами труднопроходимый.

Выяснилось, что данный участок не стоит на балансе муниципалитета, а часть полотна и вовсе находится в частной собственности. Для включения дороги в план ремонта ее необходимо передать на баланс местной администрации. Этот вопрос будем прорабатывать совместно с администрацией района. При отсутствии прогресса обращусь в прокуратуру.

- Мы коснулись городских дорог, но эта животрепещущая тема - универсальная. Исторически села считаются территорией бездорожья. Что-то меняется в деревне?

- Меняется - и значительно. Долгое время во многих селах не было твердого покрытия: десятки лет ни одного метра щебенки не отсыпали. Сегодня ситуация исправляется благодаря целевым механизмам.

Во-первых, по предложению Вячеслава Володина выделяется 3000 рублей на одного жителя сельского поселения - исключительно на ремонт дорог. Во-вторых, транспортный налог остается в районных центрах - тоже на дорожные нужды. В-третьих, реализована идея Вячеслава Викторовича Володина о передаче областных дорог на федеральный уровень. Это стратегическое решение дало возможность долгосрочно планировать и стабильно финансировать ремонт и строительство этих дорог. Теперь все трассы, соединяющие райцентры с Саратовом, обслуживаются по федеральным стандартам. А это уже совершенно другой уровень. И главное - безопасность людей. А высвободившиеся средства область тратит на содержание региональных дорог.

Помните, как раньше дороги «ремонтировали» красным кирпичом? Сегодня это уже история. Но нельзя останавливаться на достигнутом. Поэтому моя задача как депутата Госдумы - координировать федеральные ресурсы, контролировать сроки, оперативно реагировать на обращения. И конечно, делать это вместе с жителями: они лучше всех видят, где нужен ремонт в первую очередь.

Благоустройство и комфортная среда

- Николай Васильевич, большое внимание в своей деятельности вы уделяете тому, чтобы облик городов и сел Саратовской области становился краше и радовал местных жителей. Какие преобразования последнего времени вас особо порадовали? Какие планы?

- Благоустройство общественных пространств - это всегда совместная ответственность. Рад, что в районах моего округа живут неравнодушные люди. Они не просто ждут изменений, а участвуют в их создании. Приведу в пример балашовцев. Вместе с ними обсудили благоустройство сквера на улице Рабочей. Жители рады, что рядом с их домами появится современное место отдыха. Проект стал победителем федерального конкурса по созданию комфортной городской среды.

Здесь будет установлена детская площадка, малые архитектурные формы, скамейки. Пространство будет носить и просветительский характер. Появится информационный стенд, посвященный Герою Советского Союза летчику-испытателю Юрию Александровичу Гарнаеву.

Именно жители отстояли этот проект на голосовании. И сейчас готовы принимать непосредственное участие в его дальнейшем обустройстве. Они предложили высадить цветы и возьмут на себя уход за ними.

В Ртищеве по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» люди выбрали для благоустройства общественную территорию на улице Победы. Раньше здесь стояли ларьки и шла торговля пивом. Ларьки снесены, и теперь появится зона отдыха с перголой, скамейками и всем необходимым для людей. На сэкономленные средства планируется отремонтировать тротуар.

Спасибо жителям. Благодаря их активному голосованию создается комфортное общественное пространство. Это особенно важно, так как рядом находится учреждение дополнительного образования детей.

- Помимо сельских районов вы плотно работаете в саратовском Заводском. Там своя специфика?

- Заводчане любят свой район и хотят видеть его благоустроенным. Сейчас мы добиваемся сноса расселенных аварийных домов, например, на улице Штейнберга. Важно не оставлять после сноса пустыри, которые быстро превращаются в свалки и пожароопасные притоны. Уже есть успешный опыт: на месте снесенных развалюх по депутатскому проекту Вячеслава Володина созданы скверы на Южно-Зеленой и в 6-м Динамовском тупике. Теперь это места притяжения с качелями, шахматными столиками, а главное, безопасные для детей. Будем и дальше требовать, чтобы освободившиеся участки шли под общественные пространства, а не под точечную застройку.

- Николай Васильевич, чем закончилась история со строительством высоток в МКР «Авиатор» в Заводском районе?

- Стали известны результаты прокурорской проверки. Ранее по просьбе жителей обращался в прокуратуру и Следственный комитет для защиты прав граждан. Два новых 25-этажных дома создали бы критическую нагрузку на существующую социальную инфраструктуру и коммунальные сети. Прокуратура области признала, что строительство домов на указанных участках незаконно. Возбуждено уголовное дело. Жаль, что застройщик нарушил запреты компетентных органов на продажу жилья и ввел людей в заблуждение. Теперь задача правоохранительных органов - помочь людям, купившим квартиры в строящихся домах, вернуть деньги.

Комфортную среду для жизни в городах и селах создавать и улучшать просто необходимо. Только при этом условии местные жители будут стремиться созидать и жить на благо малой родины, а подрастающее поколение оставаться здесь или возвращаться по окончании вузов.

Бесплатное школьное питание, допобразование

- Николай Васильевич, мы затронули важнейшие темы, направленные на создание комфортных условий для жителей Саратовской области. Программные решения приняты в образовательной сфере, и они тоже так или иначе связаны с созданием благоприятных условий для получения знаний. Школьное питание, детские сады - эти темы касаются каждой семьи. Как жители восприняли бесплатное питание в школах и бесплатное посещение детсадов?

- Это одна из многих инициатив Вячеслава Викторовича Володина. Раньше не все родители могли обеспечить детям качественное питание. Затраты на обеды ложились дополнительным бременем на семейный бюджет.

Сегодня все школьники в малых городах и районах области получают горячие обеды бесплатно. Вместе с нововведением образовалась культура здорового питания: блюда готовят по нормам Минздрава, меню публикуют, родительские комитеты контролируют качество.

Порадовала ситуация в поселках Красный Текстильщик, Багаевка и Александровка. Здесь школьное питание обсудили с педагогами и родителями. Еду готовят школьные повара. Это правильно. Там, где питание передают на аутсорсинг, коммерсанты забирают часть средств из детской тарелки. Здесь же каждый рубль работает на ребенка.

Николай Панков: "Где еду готовят школьные повара, каждый рубль работает на ребенка"

Во многих школах меняют оборудование, ремонтируют пищеблоки, обновляют мебель в столовых. Кстати, разговаривал с поварами из школы № 8 Аткарска. Они отдали школе по 20 лет, и сейчас ждут окончания ремонта здания, чтобы продолжить готовить детям.

Бесплатное посещение детских садов - тоже огромное подспорье. Если в семье двое-трое детей, разница в бюджете ощущается сильно. Жители говорят спасибо - и дети, и родители, и бабушки с дедушками. Потому что это не просто экономия - это вклад в здоровье, в качество образования, в спокойствие каждой семьи.

- Тяга к знаниям в таких условиях, несомненно, растет.

- Да, дети тянутся к знаниям. Приведу пример. Во время встречи с жителями Красноармейского района в селе Высоком проходил районный слет «Движения первых». Удалось пообщаться и с ребятами, и с учителями из различных сел района. Дети признались, что единицы из них были на месте легендарного подвига первого космонавта - в Парке покорителей космоса. И очень хотят там побывать.

Наша область неразрывно связана с именем Юрия Алексеевича Гагарина. У нас он учился, впервые прыгнул с парашютом, поднялся в небо и совершил историческое приземление. Это место подвига, которым по праву гордится вся страна.

Здесь по инициативе Вячеслава Володина открыт Парк покорителей космоса. Это современное и интересное пространство, куда действительно стоит приехать. И организовали поездку для ребят из Красноармейского района. Так их поощрили за отличную учебу и активную общественную работу.

Центром дополнительных знаний планирует стать межпоселенческая библиотека в микрорайоне Козловка города Балашова, завершение ремонта здания которой по проекту намечено на 2027 год.

Отмечу, люди ждут обновленную библиотеку. Учреждение пользуется спросом и является местом притяжения людей разных возрастов. Поэтому неправильно растягивать проект на несколько лет. Важно как можно раньше завершить и отдать библиотеку жителям.

Спорт - залог здоровья

- Спортивная инфраструктура - серьезное поле для развития ребенка. Как она развивается в подшефных вам районах?

- Работа ведется активно, и востребованность объектов у детей - яркое свидетельство, насколько это направление важно.

В школе № 2 Аткарска своего спортзала не было никогда - дети занимались на улице или бегали в спортшколу. Сейчас там возводится отдельное здание по программе комплексного развития сельских территорий. Строители готовят фундамент, мы поставили перед ними задачу - создать запас по срокам. С учетом, что лето короткое, необходимо завершить до дождей. Сразу думаем и о крытом переходе, чтобы зимой детям не ходить на физкультуру по улице и не простывать.

Еще один важный проект - реконструкция стадиона «Локомотив», которому в этом году 80 лет. Сейчас готовится площадка под футбольное поле, появятся современные зоны для сдачи ГТО.

В диалоге со строителями настаиваю: все решения принимаем только с тренерами и спортсменами, потому что никто лучше, чем они, не знает, как правильно расположить снаряды. В каждом деле важно услышать профессионалов.

Параллельно в Аткарске капитально ремонтируют школу № 8. Это историческое здание 1887 года, и к нему нужен бережный подход. На два корпуса привлечено более 70 миллионов рублей из федерального бюджета. И так же, как и в других проектах, важно не только привлечь денежные средства, но и максимально эффективно их использовать.

В конце прошлого года в Калининске в рамках федерального проекта был построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Этот объект уже успел завоевать популярность среди местных жителей.

Расписание занятий в ФОКе очень плотное, и молодежь активно занимается спортом. Калининские команды по мини-футболу уже добиваются успехов на областных соревнованиях, что свидетельствует о высоком уровне подготовки спортсменов. Это хороший пример того, как федеральные проекты могут улучшить жизнь в районе.

Жители Гагаринского района ждут новые стадионы. С родителями и учителями обсудили ход работ в Багаевке, Александровке, Красном Текстильщике. Эти спортобъекты в школах строятся по проекту председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Детский отдых

- Какие еще мероприятия нацелены на заботу о детстве?

- Большое внимание уделяем организации летнего оздоровительного отдыха. Этот вопрос обсуждали с жителями села Пинеровка Балашовского района. Здесь находится лагерь «Колос». К началу сезона на его территории появился новый корпус. Созданы современные комфортные условия для детей. Расширение мощностей в «Колосе» позволит большему количеству детей отдохнуть в летние каникулы. Жители говорят, что этот лагерь пользуется спросом. Отдыхать к нам на Хопер приезжают дети и из других регионов.

Летний отдых детей обсудили и во время встреч с жителями и учителями Романовского района. В районе есть возможность обустроить детский лагерь. Природа тут уникальная: густые леса, река Хопер, чистый воздух. Уверен, лагерь будет пользоваться популярностью у детей из Романовского и ближайших районов. В районе есть здания школ, которые в настоящее время не заполнены. Как правило, к зданию школы подведены все коммуникации, огорожена территория, что значительно упростит обустройство помещения под детский лагерь.

Кроме этого, было принято важное решение для юных спортсменов нашей области.

Во время приема граждан ко мне обратились родители балашовских спортсменов. Для участия в областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях дети должны были проходить медосмотр в Саратове. Это создавало серьезные трудности для спортсменов и их семей. Ведь это дополнительная трата времени и денежных средств. Родители вынуждены отпрашиваться с работы, а дети пропускать занятия, чтобы преодолеть многокилометровый путь по трассе до Саратова. Многие семьи были вынуждены отказаться от спортивных занятий из-за таких неудобств.

Обратился в региональный минздрав с просьбой найти возможность организовать прохождение спортивных медосмотров в Балашове. Решение найдено. Областной врачебно-физкультурный диспансер получил лицензию на оказание услуг на базе детского поликлинического отделения № 1 Балашовской районной больницы. Теперь юные спортсмены из Балашова, а также дети из ближайших районов - Аркадакского, Турковского, Романовского, Самойловского, Калининского - смогут проходить спортивную диспансеризацию в родном городе. Это решение сделает спорт более доступным для детей.

Николай Панков: "Благоустройство территорий дворов детских садов - одна из самых светлых инициатив Вячеслава Володина"

Здравоохранение

- Тема диспансеризации, как и тема здравоохранения в целом, для районов достаточно животрепещущая. Что делается для решения проблемы с дефицитом лечебных учреждений?

- В этом направлении важно делать все возможное для развития первичного звена здравоохранения и строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

И результаты есть. На встрече с жителями села Высокого Красноармейского района обсуждали этот вопрос. До недавнего времени ФАП был размещен в приспособленном помещении в здании сельсовета. Но сейчас в селе строится полноценный пункт.

Жители района в целом неоднократно поднимали эту тему на встречах. По их просьбе обратился в Министерство здравоохранения Саратовской области. В итоге уже в этом году в районе построят семь новых ФАПов в селах Высоком, Мордово, Елшанка, Каменка, Меловом, Рогаткино, Гвардейском.

С этой же целью, работая в Турковском районе, побывал в селе Боцманово. Это село небольшое, и его жителям нужно особое внимание. Отмечу, фельдшер в селе замечательный. Жители говорят: в любое время дня и ночи придет и окажет помощь. Вот только ФАП находится также в неудобном приспособленном помещении. С жителями говорили о том, что в селе нужен новый ФАП с современным оборудованием. Вместе с Боцманово новые ФАПы появятся в селах Дмитриевка, Бороно-Михайловка, Студенка; в селе Рязанка будет создано отделение врача общей практики. Также вместе с жителями добились строительства фельдшерско-акушерского пункта в селе Атаевка Лысогорского района.

На наших встречах жители нередко обозначают проблематику нехватки врачей узких специальностей. Еще одним вариантом охвата жителей качественной медицинской помощью в этой связи вижу выездные приемы врачей в отдаленных районах области. Такие приемы были организованы в двух селах Калиниского района, в двух селах Екатериновского района и в селе Широкий Карамыш Лысогорского района.

Медицинские классы

- Проект «Медицинские классы», который вы инициировали, работает уже несколько лет. Видите результат?

- Мы вернулись к хорошей практике - ранней профориентации. На базе школ создаем медицинские и аграрные классы. Вместе с руководителями вузов объезжаем районы, говорим с родителями, учителями, детьми. Ребенок уже в школе понимает: вот эта профессия - моя. И когда вуз начинает работать со школой напрямую, вовлекая учеников в практику, - результат очевиден.

Особенно важно это для целевого набора. Поступил по целевому - получил образование - вернулся работать в свой район. Так мы решаем проблему оттока кадров. Молодые специалисты приезжают в наши села и райцентры и остаются, потому что есть жилье, поддержка, перспективы.

Для решения кадрового вопроса в здравоохранении депутат прорабатывает вопрос создания медицинских классов

Среднее профессиональное образование

- Вы сами начинали с техникума. Сегодня рабочие специальности снова в почете. Как поддерживают колледжи и техникумы?

- Рабочие руки нужны всегда. Сегодня, когда техника становится сложнее, требования к квалификации растут. Раньше среднее профессиональное образование было немного в тени, хотя спрос на профессии был стабильным.

Сейчас ситуация меняется. На уровне Госдумы приняты законы, которые стимулируют получение рабочих специальностей после девятого класса.

Местные жители это понимают и стоят за сохранение и развитие учреждений СПО на территории их районов. Пример - колледж Красноармейска. Здесь с сентября откроются новые специальности. Отмечу, это заслуга жителей района. Спасибо им за активность и неравнодушие.

Все началось с их просьбы сохранить учебное заведение. На одной из встреч они рассказали, что не все выпускники хотят уезжать в другие города. Единственный филиал СПО был под угрозой закрытия. А многие нацелены получить рабочую профессию и остаться в родном районе.

Обращался по этому вопросу к губернатору и в профильное министерство. В итоге в колледже сохранился преподавательский состав и появились новые возможности.

А чтобы учреждение развивалось, нужно было понять, кого именно учить. Предложил жителям определить специальности. Они были учтены, как и запросы местных работодателей. Важно, чтобы после получения диплома молодые специалисты могли трудоустроиться.

С сентября в колледже открываются новые направления: сварочное и швейное дело. Приемная кампания начнется совсем скоро. Это значит, что у выпускников школ этого года есть реальная возможность получить востребованную профессию в районе. Вместе с жителями продолжим обсуждать перспективы развития колледжа.

Проекты Вячеслава Володина

- Какие проекты Вячеслава Володина помогают развивать районы области и сельские территории?

- Все проекты перечислить невозможно. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин комплексно подходит к вопросу развития районов нашей области в целом. По его проектам возводятся новые школы, капитально ремонтируются старые, в опорных населенных пунктах благоустраиваются территории школ и детских садов, строятся новые стадионы. Ранее по его инициативе было выделено две тысячи рублей на каждого ученика для хозяйственных нужд, чтобы избежать поборов с родителей.

Найдена возможность повысить зарплату учителям и воспитателям детских садов. Прибавку получат педагоги и воспитатели в селах, за исключением райцентров: там, где это нужнее всего - в самых отдаленных районах области, и там, где низкая средняя зарплата.

Сельские педагоги получат прибавку 10 тысяч рублей, воспитатели детсадов - 5 тысяч рублей.

В Балашовском округе в проект вошли районы: Самойловский, Балашовский, Романовский, Турковский, Аркадакский, Ртищевский.

Встречался с учителями сельских школ из этих районов и во время учебного процесса, продолжаю встречи и сейчас. Педагоги и воспитатели позитивно оценивают такое решение Володина. По их мнению, это повысит престиж профессии и поможет привлечь новые кадры в район. Что очень важно как для развития села, так и для повышения качества образования наших детей.

- Николай Васильевич, что впереди?

- Планов много, но главный остается неизменным: работать с людьми. В Балашовском округе открою приемные, чтобы каждый житель мог обратиться напрямую. Продолжу регулярные поездки по селам и совещания с ресурсниками, чиновниками и жителями по проблемам ЖКХ в Балашове, Ртищеве, Саратове. И конечно, все наши герои, участвующие в специальной военной операции, и их семьи должны чувствовать нашу поддержку и сейчас, и после возвращения домой. Только сообща мы сможем сделать каждый район нашей области территорией достойной жизни.