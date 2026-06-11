Саратовский калач - во «Вкусах России»

Фото: Минсельхоз Саратовской области

Продукция Саратовской области представлена на гастрономическом фестивале «Вкусы России».

Торжественное открытие фестиваля состоялось под руководством министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Лут и губернатора Смоленской области Василия Анохина.

Региональный этап фестиваля «Вкусы России», организованный федеральным министерством сельского хозяйства, пройдет в Смоленске до 13 июня. На площадке Лопатинского сада собрались производители из 40 субъектов Российской Федерации. Среди представленных товаров – разнообразные фермерские сыры, мед, колбасные изделия, напитки и кондитерские изделия.

Саратовскую область на фестивале представляют такие позиции, как Саратовский калач – ключевой гастрономический символ региона, выпеченный хлебокомбинатом имени Стружкина в двух весовых категориях (1,5 кг и 0,75 кг). Также представлены мед от личного подсобного хозяйства Ильи Марченко, соки «Хвалынский сад» и сладости Саратовской кондитерской фабрики.

Заместитель министра сельского хозяйства области Наталья Мариевская подчеркнула: «Наши производители являются участниками фестиваля «Вкусы России» с момента его основания в 2019 году. Важно отметить, что по результатам второго национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» в 2021 году Саратовский калач был не только внесен в гастрономическую карту России, но и изображен на обновленной тысячерублевой купюре. Расширение формата фестиваля на региональный уровень – отличная возможность для нас представить натуральную и вкусную продукцию саратовского агропромышленного комплекса жителям всей страны».