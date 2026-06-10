Литературные «Огни над Волгой»: Саратов станет местом проведения книжной ярмарки

Особое внимание будет уделено саратовской литературе

С 11 по 13 июня город Саратов на Волге станет центром притяжения для литературного сообщества Поволжья. Здесь развернется книжная ярмарка нового формата под названием «Огни над Волгой», призванная собрать воедино творцов, издателей, ценителей слова, а также деятелей культуры и креативных индустрий. Мероприятие предоставит платформу для плодотворного диалога между создателями и аудиторией, направленного на осмысление богатого наследия российской литературы и поиск ее современных смыслов.

Организатором этого значимого культурного события выступает Союз писателей России в рамках инициативы «Центр культурного притяжения – Россия», при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Соорганизаторами и партнерами выступают Министерство культуры Саратовской области, региональные отделения Союза писателей России и Совета молодых литераторов, а также комитет по культуре администрации города Саратова и его централизованная библиотечная система.

Информационную поддержку событию оказывает издательский дом «Волга-Медиа», в который входят газеты и сайты «Комсомольская правда в Саратове», «Аргументы и факты в Саратове» и «Новости Саратова».

Программа ярмарки обещает насыщенное трехдневное погружение в мир книг. Запланирована масштабная выставка-продажа продукции российских издательств, среди которых «Союз писателей», «Аквилегия-М», «Идолга», «Орион», «ВВерх!», ИД «Волга», «РуДа», «КУБиК», «Априори» и Саратовская региональная общественная организация «Саратовский источник». Посетители смогут ознакомиться как с последними книжными новинками, так и с проверенными временем изданиями.

Ключевыми участниками мероприятия станут гости из разных регионов России: Мария Семенова, Сергей Антипов, Илья Кочергин, Денис Либстер, Денис Попов, Татьяна Подзорова (Бочарова), Виктория Топоногова, Светлана Белова, Ксения Ващенко и Михаил Третьяков.

Посетителей ждет разнообразная программа: встречи с авторами, презентации новых книг и журналов, лекции, мастер-классы, дискуссии, круглые столы, кинопоказы, панельные обсуждения, просветительские и краеведческие экскурсии, выступления музыкантов, тематические выставки, игры и викторины. Также будет представлена сувенирная продукция местных ремесленников.

Основные мероприятия пройдут на базе технопарка «Саратов Диджитал», являющегося региональным оператором «Сколково». Дополнительными площадками станут городские библиотеки, летний читальный павильон в парке «Липки» и Саратовский театр кукол «Теремок». Выбор этих локаций подчеркивает идею ярмарки о преемственности традиций и новаторском подходе к творчеству.

Особое внимание будет уделено саратовской литературе. Местные авторы, черпающие вдохновение в родной земле, представят свое творчество в рамках специальной программы. Среди них Елена Антипова, Владимир Вардугин, Александра Жадан, Данила Катков, Александр Зуев, Ирина Китова, Наталья Кочелаева, Елизавета Мартынова, Алёна Молотилина, Анна Морковина, Леонид Негматов, Лариса Неповинных, Татьяна Овчинникова, Елена Пономарёва, Иван Пырков, Иван Тернов и многие другие.

Расписание встреч смотрите по ссылке.

Музыкальная часть программы включает бардовские концерты и поэтический вечер «ЛЕТИ!», приуроченный к Году единства народов России. Состоится показ документального фильма Анны Долгаревой «Гомеры русской весны» о поэтах-фронтовиках. Для любителей истории будут организованы выездные экспозиции музея-усадьбы Н. Г. Чернышевского. В рамках ярмарки также пройдет церемония награждения победителей конкурса видеороликов «Огни над Волгой».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.