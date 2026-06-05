Новые облик городов и сел - выбор за саратовцами!

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Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства подходит к концу, до его завершения 12 июня остается всего семь дней. Значительное число жителей Саратовской области уже приняли участие в выборе общественных зон, которые, по их мнению, нуждаются в улучшении.

Министр строительства и ЖКХ региона Михаил Бутылкин подчеркнул: «Города и поселки — это отражение нас самих, и именно мы определяем облик наших улиц, площадей и парков. Прошу вас принять участие в общероссийском голосовании за объекты благоустройства и отдать свой голос за то место, которое вы хотели бы видеть преображенным».

Стоит отметить, что данное голосование проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в частности, федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Этот проект, инициированный Президентом Владимиром Путиным, уже позволил благоустроить 1461 общественное пространство на территории Саратовской области.