Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов получил новое реабилитационное оборудование

Фото: Пресс-служба "Столото"

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и благотворительный фонд «Память поколений» передали Саратовскому дому-интернату для престарелых и инвалидов новое реабилитационное оборудование – беговую дорожку, реабилитационный велотренажер для нижних и верхних конечностей и гребной тренажер.

Фото: Пресс-служба "Столото"

Реабилитационное оборудование для Саратовского дома-интерната было приобретено за счет средств, собранных в рамках серии благотворительных тиражей «Русского лото», которые состоялись в мае 2026 года и были приурочены к празднованию Дня Победы. По итогам «Столото» направил фонду «Память поколений» более 20 млн рублей. На эти средства в течение 2026 года фонд «Память поколений» закупит оборудование для шести социальных и медицинских учреждений в Саратове, Казани, Екатеринбурге, Астрахани, Сочи и Тюмени, в которых живут или проходят лечение ветераны. Также фонд оплатит прохождение реабилитации, услуги сиделок и покупку технических средств реабилитации для ветеранов Великой Отечественной войны.

Первая в этом году церемония вручения помощи прошла в Саратовском доме-интернате для престарелых и инвалидов 9 июня, в ней приняли участие: директор ГАУ СО «Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Оксана Карцева, заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Сергей Строков, депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев, настоятель Храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Саратове иерей Виктор Копырин и руководитель направления по реализации целевых программ благотворительного фонда «Память поколений» Эльнора Лысова.

По словам директора учреждения Оксаны Карцевой, полученное оборудование позволит улучшить качество жизни подопечных, повысить уровень медицинского обслуживания и обеспечить более комфортное проживание.

Фото: Пресс-служба "Столото"

«В нашем доме-интернате проживает более 230 подопечных. В силу возраста у многих из них есть заболевания опорно-двигательной и сердечно-сосудистых систем. Оборудование, которое получил наш дом-интернат, предназначено для реабилитации и восстановления именно таких подопечных. Спасибо за предоставленную помощь благотворительному фонду «Память поколений», распространителю всероссийских государственных лотерей «Столото» и всем участникам благотворительного тиража лотереи «Русское лото». Благодаря поддержке миллионов людей у нас появилось современное и эффективное оборудование, которое позволяет делать процесс реабилитации гораздо эффективнее», – сказала директор учреждения Оксана Карцева.

В 2026 году фонд «Память поколений» получил поддержку уже во второй раз: в 2025 году состоялся первый благотворительный тираж, который был посвящен празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его итогам фонду «Память поколений» на помощь ветеранам было перечислено более 15 млн рублей. На эти средства фонд в течение года поддержал шесть специализированных медицинских учреждений, в которых проживают или проходят лечение ветераны, в шести городах страны — Ставрополе, Новосибирске, Красноярске, Уфе, Ростове-на-Дону и Краснодаре, а также оказывал адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Учреждениям было передано необходимое для комфортной и качественной реабилитации ветеранов оборудование – специализированные автоматические распашные двери для инклюзивных пространств, ортопедические матрасы, реабилитационное оборудование для восстановления опорно-двигательных функций, компрессорные небулайзеры-ингаляторы и многое другое.

ГАУ СО «Саратовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» работает с 1963 года. В его структуру входят отделение милосердия и геронтологическое отделение, в котором сегодня проживают в том числе один ветеран Великой Отечественной войны и граждане в статусе «дети войны». Всего в Саратовском доме-интернате для престарелых и инвалидов оказываются более 20 видов медицинской помощи, в том числе и круглосуточный уход за подопечными.

«Благополучие и здоровье, поддержка активного долголетия ветеранов и людей старшего возраста являются приоритетом в нашей работе. Этому способствует оборудование соцучреждений современной техникой, которая помогает проживающим проходить реабилитацию, дает новые возможности для восстановления. Особенно ценно, что значимую помощь оказывают благотворители», - подчеркнул заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Сергей Строков.

«Это не первая помощь региону – с 2015 года 160 ветеранов из Саратовской области получили от нашего фонда адресную медицинскую помощь. Также фонд помогал Саратовскому областному клиническому госпиталю для ветеранов войн в 2019 и 2022 годах, предоставив учреждению медицинское оборудование. Кроме этого, в 2025 году фонд уже передавал Саратовскому дому-интернату для престарелых и инвалидов реабилитационное оборудование, и мы рады вернуться с повторной помощью этому учреждению. Мы благодарны всем участникам благотворительных тиражей «Русского лото» за то, что и в 2026 году у нас есть возможность оказывать помощь ветеранам и социальным учреждениям. Наша совместная со «Столото» программа в 2026 году снова охватила шесть учреждений, которые получат нужное для своих подопечных оборудование, но в шести других городах России. Это большой вклад в развитие социальной инфраструктуры в регионах нашей страны», – сказала руководитель направления по реализации целевых программ благотворительного фонда «Память поколений» Эльнора Лысова.

«Партнерство с благотворительным фондом «Память поколений» позволяет «Столото» продолжать реализацию миссии лотерей как эффективного инструмента для решения социальных задач и сбора средств на благие цели. В 2026 году миллионы россиян снова приняли участие в благотворительных тиражах не только чтобы испытать удачу, но еще и помочь ветеранам Великой Отечественной войны. Благодарю участников благотворительных тиражей «Русского лото» за желание внести свой вклад в улучшение качества жизни ветеранов – собранные по итогам тиражей средства позволяют реализовывать значимые в этом направлении инициативы», – отметила заместитель генерального директора многопрофильного холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерина Тутон.

В рамках проекта в Саратове также была оказана адресная помощь двум ветеранам Великой Отечественной войны – фронтовику Петру Колчину и труженице тыла Лидии Мазановой. Петр Колчин принимал участие в таких сражениях Великой Отечественной войны, как снятие блокады Ленинграда, Курская битва, операция «Багратион», битва за Берлин. Имеет множество медалей и наград, в числе которых медаль «За взятие Берлина». Лидия Мазанова во время Великой Отечественной войны, будучи школьницей, работала в колхозе и принимала участие в посевных и уборочных кампаниях на полях. После войны получила медицинское образование и работала по профессии. Награждена многочисленными памятными и юбилейными медалями, имеет звания ветерана труда и заслуженного медицинского работника. Чтобы сделать жизнь ветеранов комфортнее и качественнее, Лидии Мазановой были переданы средства реабилитации и индивидуального ухода, и подарен телевизор, а Петру Колчину подарили кровать с ортопедическим матрасом.

С 2014 года все лотереи в России – государственные, их организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации. Государственный надзор за лотереями осуществляет ФНС России.

По данным крупнейшего в России распространителя государственных лотерей «Столото», с 1 января по 31 мая 2026 года включительно совокупная сумма выигрышей победителей из Саратовской области составила более 377 млн рублей. За 5 месяцев 2026 года 11 жителей Саратовской области стали лотерейными миллионерами, еще 4 человека выиграли свыше 500 тыс. рублей. В среднем каждый месяц в регионе появляется по 2 лотерейных миллионера от «Столото».

Налог на выигрыш в лотерею составляет 13% для налоговых резидентов РФ с суммы выигрышей до 2,4 млн руб. На ту часть выигрыша, которая превышает порог в 2,4 млн рублей, действует прогрессивная шкала, которая может составлять от 15% до 22%. Из средств взимаемого налога на выигрыш 85% уходит в региональный бюджет, 10% – в бюджет городского поселения и 5% – муниципальному округу. Региональное распределение может быть изменено местными органами власти.